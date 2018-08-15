Комиссия по помилованиям в Ямало-Ненецком округе не приняла ходатайства, которые касаются режиссера Олега Сенцова

В пресс-службе губернатора округа Интерфаксу подтвердили, что получили два обращения, но они оба не были написаны лично Сенцовым.

Ранее о том, что прошение о помиловании должно быть написано самостоятельно, сказали и в администрации президента. Друг Сенцова, кинокритик Алексей Медведев сказал «Эху Москвы», что считает такой ответ формальным.

В правозащитной организации «Агора» подчеркнули, что Сенцов, который уже больше трех месяцев держит голодовку, не собирается просить о помиловании.

Заключенный объявил свою акцию в середине мая. Он требует освободить более 60-ти украинских граждан из российских тюрем. Кстати, себя самого Сенцов в этот список не включил.