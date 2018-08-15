Комиссия по помилованиям в Ямало-Ненецком округе не приняла ходатайства, которые касаются режиссера Олега Сенцова
В пресс-службе губернатора округа Интерфаксу подтвердили, что получили два обращения, но они оба не были написаны лично Сенцовым.
Ранее о том, что прошение о помиловании должно быть написано самостоятельно, сказали и в администрации президента. Друг Сенцова, кинокритик Алексей Медведев сказал «Эху Москвы», что считает такой ответ формальным.
В правозащитной организации «Агора» подчеркнули, что Сенцов, который уже больше трех месяцев держит голодовку, не собирается просить о помиловании.
Заключенный объявил свою акцию в середине мая. Он требует освободить более 60-ти украинских граждан из российских тюрем. Кстати, себя самого Сенцов в этот список не включил.
Комментарии3
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olegleon 15 августа 2018 | 17:09
"больше трех месяцев ", "в середине мая".... а почему бы не посмешить народ и не написать сколько дней уже "голодает" Сенцов?? скоро уже трёхзначное число будет
ag_bai 15 августа 2018 | 17:56
"Мы — поименно! — вспомним всех" членов Комиссии по помилованиям в Ямало-Ненецком округе.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 17:33
А если все зэки одновременно по всей России голодовку объявят,
так что, всех помиловать,или этот деятель исключение какое-то.
Закон одинаков для всех.