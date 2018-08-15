Следователи просят суд перевести Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест

Это связано с тем, что расследование дела «Нового величия» завершено, — подтвердили в СКР. Сообщается, что соответствующее ходатайство Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит завтра. Между тем, этот же суд еще на прошлой неделе принимал решение по ходатайству следствия о продлении ареста Павликовой. Несмотря на это, организаторы сегодняшнего «Марша матерей» в поддержку арестованных не собираются отказываться от своих планов. Акция не согласована с московской мэрией.

Изменение позиции следствия, возможно, потребовалось для того, чтобы снизить напряжение вокруг этого марша, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог, научный сотрудники University College of London Владимир Пастухов.

Между тем, как пишет издание Znak.com, позицию следствия по изменению меры пресечения поддержала и прокуратура.