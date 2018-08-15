Следователи просят суд перевести Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест
Это связано с тем, что расследование дела «Нового величия» завершено, — подтвердили в СКР. Сообщается, что соответствующее ходатайство Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит завтра. Между тем, этот же суд еще на прошлой неделе принимал решение по ходатайству следствия о продлении ареста Павликовой. Несмотря на это, организаторы сегодняшнего «Марша матерей» в поддержку арестованных не собираются отказываться от своих планов. Акция не согласована с московской мэрией.
Изменение позиции следствия, возможно, потребовалось для того, чтобы снизить напряжение вокруг этого марша, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог, научный сотрудники University College of London Владимир Пастухов.
Между тем, как пишет издание Znak.com, позицию следствия по изменению меры пресечения поддержала и прокуратура.
Комментарии8
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jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 17:04
Что это такое - "Марш матерей"? И с чем его едят?
Может кно-нибудь объяснить в 2-х словах?
Постоянно натыкаюсь на "Марш матерей" в новостях. Не вникал. Звучит как-то напыщенно, фальшиво. Напоминает лицемерное Голливудское #metoo по стилистике звучания. Не люблю фальшь.
Вот с Навальным - всё понятно, всё по-честному.
Расследования ФБК по русским коррупционерам, без всякой напыщенности, только отвратительные факты, вроде дома для любимой уточки у недотёпы Медведа, митинги под эгидой Навального - всё понятно, лозунги понятные, не надуманные. Всегда стараюсь принимать участие в его митингах, хочется поддержать парня.
Он - единственный ЧЕСТНЫЙ политик в России. Сильный, несгибаемый, умный. Я писал на эту тему уже, все читали.
Митрохин и Явлинский и их гнилое Яблоко - лицемеры, трусы и просто проходимцы. Собчак умнее их, но она в политике ради денежного Гешефта и является Кремлёвской Лошадкой в Цирке Русской "Политики". По ночам Умная Лошадь пересчитывает навар от участия в выборах Президента и радостно ржёт над болотными хомячками, которые уже скоро как 20 лет каждый день свергают Путю...
Кто ещё? Полковник КГБ и его сынуля Гудковы? Гэбнявые подстилки.
Так что это такое "Марш матерей" и с чем его едят? Кто спонсирует? В двух словах, плз...))
olegleon 15 августа 2018 | 17:07
судя по тому, что писало Эхо, они не дома, а в больнице несколько месяцев будут лежать, учитывая то, насколько они обе больны
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 17:07
Этот аттракцион невиданной доброты от следственных органов набирает такую скорость, шо аж уши закладывает.
kir_pich_101 15 августа 2018 | 17:11
vasya_von_smetankin: Выдадут по двушечке условно.
Видать сильно они власть пошатнули.
Иначе следак без палки останется.
venq 15 августа 2018 | 17:22
надо же! получилось! знать эхово слово довело до добра.
зы. а я сомневался, правда, что получится. не верил...
ramen 15 августа 2018 | 17:24
"Дело" завершено, потому что "дела" НЕТ. Оно ОТСУТСТВУЕТ.
А детей всякая ОПОГОНЕННАЯ СВОЛОЧЬ мучает.
elzbeta 15 августа 2018 | 17:34
Хорошо, а остальные?
tverboul 15 августа 2018 | 17:58
СЛЕДОВАТЕЛИ не выдержали. Посмотрим, каков уровень садизма у судьи. Традиционно у российских судей он высок. Тем более, что среди них подозрительно велик процент юных годами шлюх - а это самый безжалостный контингент. Зря они, что ли, себе должность насасывали?