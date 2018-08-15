Полиция проверяет информацию о том, что взрослая женщина жила в московском интернате под видом несовершеннолетней
Она приехала в Москву в прошлом году и представлялась 16-летней Натальей. На самом деле, она оказалась 25-летней жительницей Барнаула, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Проверка началась после того, как в полицию обратилась директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного на северо-востоке столицы. За время, которое женщина провела в интернате, на нее была потрачена сумма более 1,5 млн. рублей, добавил собеседник агентства.
Комментарии2
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lynat 15 августа 2018 | 16:40
Лихо, на одного беспризорника списывается полтора лимона в год. Золотое дно!
equus 15 августа 2018 | 16:42
Делать им нечего...
Да в Сети наверно каждый или, уж точно, каждый второй в чём-то о себе привирает. И что..??