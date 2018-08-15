До 39-ти выросло число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе
Нескольких погибших пока не удается опознать. Более 16-ти человек получили травмы. Состояние многих из них оценивается как тяжелое. Итальянское правительство планирует объявить национальный траур. В самой Генуе траур продлится два дня.
В российском МИДе уточняют, что сведений о наших согражданах среди пострадавших не поступало.
200-метровый пролет моста обвалился накануне днем. Сооружение было построено около полувека назад. Специалисты говорят, что состояние моста уже давно вызывало опасения.
Комментарии2
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vlabumur 15 августа 2018 | 16:42
Жалко людей.
glotov 15 августа 2018 | 16:46
Еще хорошо, что буря была: пешеходы попрятались и на улицах было меньше народу.