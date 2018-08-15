До 39-ти выросло число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе

Нескольких погибших пока не удается опознать. Более 16-ти человек получили травмы. Состояние многих из них оценивается как тяжелое. Итальянское правительство планирует объявить национальный траур. В самой Генуе траур продлится два дня.

В российском МИДе уточняют, что сведений о наших согражданах среди пострадавших не поступало.

200-метровый пролет моста обвалился накануне днем. Сооружение было построено около полувека назад. Специалисты говорят, что состояние моста уже давно вызывало опасения.