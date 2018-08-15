Соединенные Штаты решили удвоить численность своего контингента в Норвегии

Там будет расквартировано до 700 морских пехотинцев, — сообщили в Министерстве обороны скандинавского королевства. Часть военных разместят ближе к границе с Россией, нежели сейчас. В Осло заверяют, что такое усиление американского присутствия не следует воспринимать как военную эскалацию. Американские военнослужащие будут находиться в Норвегии исключительно для тренировочных миссий.

В Москве ранее предупреждали, что такой план подрывает доверие между двумя странами.