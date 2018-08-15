Соединенные Штаты решили удвоить численность своего контингента в Норвегии
Там будет расквартировано до 700 морских пехотинцев, — сообщили в Министерстве обороны скандинавского королевства. Часть военных разместят ближе к границе с Россией, нежели сейчас. В Осло заверяют, что такое усиление американского присутствия не следует воспринимать как военную эскалацию. Американские военнослужащие будут находиться в Норвегии исключительно для тренировочных миссий.
В Москве ранее предупреждали, что такой план подрывает доверие между двумя странами.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukov 15 августа 2018 | 16:42
Вот она "демократия" по американски.
И попробуй не размести!
glotov 15 августа 2018 | 16:44
Грубый век, грубые нравы. Об потомков гордых викингов вытирают ноги .
blahovdav 15 августа 2018 | 16:47
glotov: Грубый век, грубые нравы. Об потомков гордых викингов вытирают ноги .\\\\ И это говорит свинопут, об которого десяток лет вытирают ноги басмачи, резавшие глотки русским солдатам??? Блевотно...
kir_pich_101 15 августа 2018 | 16:46
А типа теперь Кремль обиделся.
И что же он может противопоставить, кроме громких слов?
А не ср+ть в песочницу, не пробовали?
vilingrad 15 августа 2018 | 16:47
Он всё отдалял НАТО от российских границ...
Если Вова поцдет войной на Антарктику, по улицам русских городов будут расхаживать воороуженные пингвины:)