Прокуратура, по некоторым данным, поддержит ходатайство о переводе под дом. арест двух фигурантов дела Нового величия
Между тем, вечером в Москве планируется акция в поддержку арестованных. «Марш матерей», однако не был согласован с городскими властями. Сегодня полиция пришла домой к нескольким организаторам шествия, чтобы вручить предостережение прокурора о последствиях их действий.
СК завершил основные следственные действия по делу «Нового величия».
Следственный комитет просит освободить из-под стражи фигурантов «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик в связи с завершением основных следственных действий по уголовному делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Завтра следователь ГСУ СК России по Москве выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в организации экстремистского сообщества «Новое величие». Это связано с завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — говорится в сообщении ведомства. --0--**
Комментарии6
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post_v 15 августа 2018 | 16:36
а через два месяца суд посадит Павликову и Дубовик на 10 лет?
Может, стоит судить вместе с ними и "провокатора" ?
piter_ug 15 августа 2018 | 16:39
Засуетились заплечных дел мастера перед выходом Матерей.
neyexo 15 августа 2018 | 16:40
ну раз наверху решили или выпустить или опять поиграть в состязательность
stariyperd 15 августа 2018 | 16:41
странно. и весьма.
ramses333 15 августа 2018 | 16:46
Посадившие ДЕТЕЙ изошли ДЕТСКОЙ неожиданностью перед маршем матерей, "вооруженных" ДЕТСКИМИ игрушками.
ramen 15 августа 2018 | 16:46
Я доверяю только РЕЗУЛЬТАТУ.
Пусть СНАЧАЛА СДЕЛАЕТ, а уж потом хвалится.
А обещать - не значит жениться.