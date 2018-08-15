Прокуратура, по некоторым данным, поддержит ходатайство о переводе под дом. арест двух фигурантов дела Нового величия

Прокуратура, по некоторым данным, поддержит ходатайство следствия о переводе под домашний арест двух обвиняемых по делу «Нового величия». Во всяком случае, об этом изданию Znak.com сказал источник, близкий к руководству надзорного ведомства. Адвокаты Марии Дубовик и Анны Павликовой подтвердили сегодня, что Дорогомиловский суд рассмотрит завтра ходатайство следствия об изменении девушкам меры пресечения.

Между тем, вечером в Москве планируется акция в поддержку арестованных. «Марш матерей», однако не был согласован с городскими властями. Сегодня полиция пришла домой к нескольким организаторам шествия, чтобы вручить предостережение прокурора о последствиях их действий.

СК завершил основные следственные действия по делу «Нового величия».

Следственный комитет просит освободить из-под стражи фигурантов «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик в связи с завершением основных следственных действий по уголовному делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Завтра следователь ГСУ СК России по Москве выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в организации экстремистского сообщества «Новое величие». Это связано с завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — говорится в сообщении ведомства. --0--**