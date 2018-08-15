Аэропорт Амстердама постепенно возобновляет работу после технического сбоя

Чуть ранее были обнаружены неполадки в системе управления воздушным движением.

Проблемы в системе коммуникации амстердамского аэропорта Схихпол наблюдались примерно в течение часа. Диспетчерская служба воздушной гавани жаловалась на то, что была нарушена связь с пилотами самолетов. На очень короткое время даже пришлось полностью приостановить вылет и посадку лайнеров. Позднее те, кто уже находился в голландском воздушном пространстве, приземлились в Амстердаме благодаря запасной системе, остальные же самолеты были перенаправлены в другие аэропорты. В Схихполе уверяют, что все системы коммуникации восстановлены и что в скором времени работа аэропорта вернется в нормальный режим. Однако конкретные сроки названы не были. Между тем на онлайн-табло амстердамского аэропорта видно, что ряд дневных и вечерних рейсов был отложен на различное время: от двадцати минут до нескольких часов.

В Евроконтроле, тем временем, объяснили приостановку полетов в амстердамский аэропорт «экстренной ситуацией в воздухе».