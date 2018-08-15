Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Бродского
Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте, двое сотрудников полиции получили предупреждение о неполном служебном несоответствии. Еще одному объявлен строгий выговор, на троих наложили взыскание. Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет.
Пока неуместно делать какие-либо выводы, поскольку проверку проводит сейчас другая служба, — сказал «Эху Москвы» сам пострадавший Владимир Бродский.
Когда Следственный Комитет может объявить о результатах своей проверки, пока неизвестно.
Комментарии7
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olegleon 15 августа 2018 | 16:06
"на троих наложили взыскание."
на которое они положили
jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 16:08
Этого Бродского ведь обвинили в гос. измене, если кто не вкурсе....
"Госизмена" в России в рядах учёных и инженеров - это очченнь удобный повод голенищам получить звёздочки и продвижение по службе.
Люди, которые занимаются научным или инженерным трудом, понимают, что "госизменна" в их сфере - это нонсенс в наши дни.
Да, супруги Розенберг занимались госизменой, и это была РЕАЛЬНАЯ госизмена. Но когда это было! Наука, научное сообщество были СОВСЕМ ДРУГИМИ ПО СРАВНЕНИЮ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ.
И ещё. Тогда, в советское время, было множество Гениальных Инженеров и Учёных в СССР. Была и Госизмена.
В постсоветское время все же более-менее способные в науке и технике специалисты давным-давно У-Е-ХА-ЛИ на Запад, или работают в России, но на Западные лейблы....
Так что говорить о Госизмене РОССИЙСКОГО УЧЁНОГО - смешно. В YOTA есть что-нибудь исконно российское в технических решениях?
Наоборот, это Россия, скажем политкорректно, ЗАИМСТВУЕТ технические секреты у Запада.
ЗЫ. Посмотрите на наших армейских и "мусорских" генералоффф - толстомордые, краснощёкие, говорят как ученики коррекционных школ.
И посмотрите на американских генералов - сухопарые, подтянутые, больше на доцентов похожи, чем на силовиков.
olegleon 15 августа 2018 | 16:25
jjuddgge_ddrredd: "Почему генералы не бегают?
Потому что в военное время это вызовет панику, а в мирное - смех"
starushko_ 15 августа 2018 | 16:32
За издевательство над человеком, полицаям просто погрозиди пальчиком ...
dwon 15 августа 2018 | 16:10
Бродскому повезло с фамилией. За него евреи вступились. А что делать простому Ваньке? Это большой вопрос.
oneoretwo 15 августа 2018 | 16:21
...до трусов раздевали вертухаев ? нет ?... недоработка...
slawa1940 15 августа 2018 | 16:37
Да вы что? Значит, потом наградят. В тихую!