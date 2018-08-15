Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Бродского

Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте, двое сотрудников полиции получили предупреждение о неполном служебном несоответствии. Еще одному объявлен строгий выговор, на троих наложили взыскание. Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет.

Пока неуместно делать какие-либо выводы, поскольку проверку проводит сейчас другая служба, — сказал «Эху Москвы» сам пострадавший Владимир Бродский.

Когда Следственный Комитет может объявить о результатах своей проверки, пока неизвестно.