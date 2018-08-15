//Mail.ru предложила амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм//

Свою инициативу компания направила в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также Минюст.

В России необходимо освободить всех пользователей соцсетей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, которое цитирует «Интерфакс». В компании считают нужным амнистировать тех, кто привлекался по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Также в обращении холдинга предложено декриминализировать эти случаи в будущем. Если действия пользователей все же имеют признаки преступления, Mail.ru предлагает назначать им судебный штраф без привлечения к уголовной ответственности.

Помимо этого, компания просит Верховный суд дать юридические определения понятиям «пост», «репост» и «лайк» для более объективного рассмотрения подобных дел. Наконец, Mail.ru направила отдельные запросы в МВД и СК по ситуации в Барнауле, где под следствием за экстремистские картинки находится студентка Мария Мотузная.

Ранее соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, заявила, что закроет профили пользователей, чтобы помешать возбуждению новых уголовных дел за публикации в Интернете.