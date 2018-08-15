Mail.ru предложила амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм
Свою инициативу компания направила в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также Минюст.
В России необходимо освободить всех пользователей соцсетей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, которое цитирует «Интерфакс». В компании считают нужным амнистировать тех, кто привлекался по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Также в обращении холдинга предложено декриминализировать эти случаи в будущем. Если действия пользователей все же имеют признаки преступления, Mail.ru предлагает назначать им судебный штраф без привлечения к уголовной ответственности.
Помимо этого, компания просит Верховный суд дать юридические определения понятиям «пост», «репост» и «лайк» для более объективного рассмотрения подобных дел. Наконец, Mail.ru направила отдельные запросы в МВД и СК по ситуации в Барнауле, где под следствием за экстремистские картинки находится студентка Мария Мотузная.
Ранее соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, заявила, что закроет профили пользователей, чтобы помешать возбуждению новых уголовных дел за публикации в Интернете.
Комментарии13
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erpetkur 15 августа 2018 | 16:05
Какой то экстремизм со стороны Mail.ru.
Предлагаю просто сразу сажать за пользование mail.ru и ее метастазами.
pyfrjvsqfldjrfn 15 августа 2018 | 16:12
//Mail.ru предложила амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм//
А по мне так проще и лучше не стучать в ФСБ и МВД ни в дверь, ни по телефону.
equus 15 августа 2018 | 16:20
pyfrjvsqfldjrfn:
А если постучат оттуда..??
;-)
gordy 15 августа 2018 | 16:26
"Ранее соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, заявила, что закроет профили пользователей, ...."
.... а потом её закроет Роскомнадзор?
cattt 15 августа 2018 | 16:39
Во-во пожалел волк кобылу!!!
vic1tor 15 августа 2018 | 16:42
cattt: трогательно)) соседний кабинет попросил........ подождем))
viktorova 15 августа 2018 | 16:20
А не хотят ли в Mail.ru опубликовать, сколько аккаунтов удалено за последние дни?
Что-то мне подсказывает, что таких немало.
Почувствовали, что валит народ с из продажных сетей.
oldmen56 15 августа 2018 | 16:41
viktorova: Надо и из почты сваливать.
tks 15 августа 2018 | 16:07
Коллаборанты.
Или хиви, добровольные помощники ПутоРейха.
sergo_25_26 15 августа 2018 | 16:08
Сами насдавали кучу людей теперь хотят отбелить свою сущность гнилую.
olegleon 15 августа 2018 | 16:08
Mail.ru хочет оставить следователей и прокуроров без очередных званий и заставить их заниматься настоящими преступлениями?
kochar 15 августа 2018 | 16:24
Ясно,что по рекомендации самих ФСБ и МВД поступило распоряжение.
Ведь есть подвох...
Им верить-это просто басня Крылова.
chubuk 15 августа 2018 | 16:35
На яхте наверно новый ролик готовится - "Тьфу на вас!".