В Турции суд отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона

Его обвиняют в пособничестве террористам. Защита Брансона добивается его освобождения и право выехать из страны. Апелляция будет подана в Верховный суд Турции. Напомню, США, требуя освобождения Брансона, в начале августа ввели санкции против двух турецких министров, а затем президент Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий. Турция, в свою очередь, подняла пошлины на некоторые американские товары. Курс турецкой лиры на несколько дней упал на 25%.