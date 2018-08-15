В амстердамском аэропорту Схипхол приостановлены рейсы

Это связано с проблемами системы управления воздушным движением, — сообщает агентство Reuters. В Твиттере аэропорта говорится, что вылеты и прилеты временно не осуществляются, пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на сайте, через мобильное приложение или связываться со своими авиакомпаниями. Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщает, что проблемы начались около часа назад. Схипхол – это четвертый по величине аэропорт в Европе. Он обслуживает больше сотни компаний, выполняющих рейсы более чем по двум сотням направлениям.