В амстердамском аэропорту Схипхол приостановлены рейсы
Это связано с проблемами системы управления воздушным движением, — сообщает агентство Reuters. В Твиттере аэропорта говорится, что вылеты и прилеты временно не осуществляются, пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на сайте, через мобильное приложение или связываться со своими авиакомпаниями. Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщает, что проблемы начались около часа назад. Схипхол – это четвертый по величине аэропорт в Европе. Он обслуживает больше сотни компаний, выполняющих рейсы более чем по двум сотням направлениям.
Комментарии9
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olegleon 15 августа 2018 | 15:50
вроде бы и не очень отсталое государство, а вот ....
хотя могут всё свалить на "русских хакеров, работающих на спецслужбы России"
razval74 15 августа 2018 | 15:57
olegleon: интересно, какое-нибудь ДМД какое в Европе, сороковое или четырехсотое?
с уровнем деревни не понять высокотехнологичные проблемы
olegleon 15 августа 2018 | 16:22
razval74: да, Домодедово пропускает почти в 2 раза меньше пассажиров (30 млн. против 58)
но ДМД один из четырёх аэропортов Москвы. Домодедово занимает 12 место в Европе, а Шерёма 11-е. и только два эти аэропорта обслуживают больше пассажиров, чем Схипхол. правда на несколько миллионов (4-5), но больше.
olegleon 15 августа 2018 | 16:27
razval74: поправка. по предварительным данным за 17 год Схипхол "переварил" меньше пассажиров, чем ДМД и Шерёма всего на 2 млн.
nifont 15 августа 2018 | 15:59
olegleon: Живу в Амстердаме уже почти 30 лет,уверяю Вас,что бардака здесь хватает.Пару недель назад открылась ветка метро Юг-Север,протяженностью 12(!!!)км.Строили 19 лет.Смету превысили на 2 миллиарда долларов!В разговорах с местными ставлю в пример Россию.Сколько новых станций метро за это время построили в Москве.Один только крымский мост за 2 года чего стоит
nifont 15 августа 2018 | 16:02
nifont: 2 миллиарда евро,пардон
olegleon 15 августа 2018 | 16:15
nifont: мне там понравилось. милый, уютный, небольшой городок.
nifont 15 августа 2018 | 16:23
olegleon: Не спорю.Но бардака хватает
olegleon 15 августа 2018 | 16:29
nifont: без него было бы скучно жить )))