Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях
Об этом он заявил во время общения с подростками на образовательном форуме «Машук». В разговоре с Исраилом Тамаевым – одним из авторов проекта «Мультипликационной студии имени Александра Ширяева» – Путин похвалил участников проекта, которые распространяют свой контент в соцсетях. «Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, а позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал президент.
Комментарии60
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bamashka 15 августа 2018 | 16:09
Позитивный контент должен раньше появиться в жизни, а потом уже в соц.сетях. А для этого надо, как минимум, оставить россиян в покое, а не предлагать каждый день какие-то дикие новации, от которых оторопь берёт!
slawa1940 15 августа 2018 | 16:12
Откуда ж ему взяться-то? От злобствования,агрессии, вранья,невежества, мракобесия ..., что в этом позитивного?
demokratia 15 августа 2018 | 16:43
Если Путина отправят в Гаагу. Позитив будет не на 100 но, на 90% гарантирую.
anemon 15 августа 2018 | 16:14
По мощам и елей.
svetalana 15 августа 2018 | 16:14
"Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях" - это черный юмор? Анекдот?
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 16:14
Есть мнение, что президенту Путину "не хватает" чего-то другого.
putin_itogy 15 августа 2018 | 16:17
путин, ПНХ..
И ты удивишься, какой будет позитив в соцсетях!
Расеяне, целых год будут бухать от радости, что ты исчез из их жизни.
Пуще смерти и неволи, ты надоел всем,
в том числе ты зае***мучал в доску весь мир!
maximv 15 августа 2018 | 16:17
Полковнику никто не пишет позитивно, и х...м обзывают, а он на галерах столько отпахал.
persev Виктор Перцев 15 августа 2018 | 16:18
Уважаемый Владимир Владимирович?
У родителей этих самых молодых ребят планируют изъять из семейного бюджета деньги от 130 тысяч рублей и выше начиная с 2019 года.
Позитивный контент, это при грабеже родителей?!
ulagai 15 августа 2018 | 16:19
Солнцеподобному захотелось празника!Его величество,скучает.
putin_itogy 15 августа 2018 | 16:20
Гуляет, царь..
И Кати Андреевой ему было мало,
и Земли..
demokratia 15 августа 2018 | 16:38
putin_itogy: Не надо самозванца называть "царём" - недостоин.
nikolaitschi 15 августа 2018 | 16:24
Ща ему сварганят позитивчик бадминтонисточки.
piter_ug 15 августа 2018 | 16:25
Все-таки ползает по сетям. Значит насмотрелся - наслушался.
Холодочек по спинке забегал поди, халява не вечна.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 16:28
Надо все деньги, сэкономленные на пожилых людях, которым никогда не стать пенсионерами, направить на вновь созданное Министерство позитивного настроения, главой которого назначить Медведева, он позитивом так и пышет, мля...
equus 15 августа 2018 | 16:34
abuvgrobu:
"Министерство позитивного настроения"
Оно же -- Министерство правды... aka "зомбоящик".
;-)
nehoroshiy 15 августа 2018 | 16:33
Уж как нам не хватает в реальной жизни позитива. Каждый год начинается с повышения цен и налогов. Давайте ходить с идиотскими позитивными улыбками, чтобы не смущать наши власти.
gregor 15 августа 2018 | 16:37
У Президента Путина не хватает ..... .
ramses333 15 августа 2018 | 16:42
"Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях".
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Повар у вас жмотничает, Владимир Владимирович. Платит за позитив мало. А так ведь куда ни глянь - сплошное море позитива. Того и гляди захлебнешься.