Z Архив новостей новости
5 60 6 5111
15:31, 15 августа 2018

Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях

Об этом он заявил во время общения с подростками на образовательном форуме «Машук». В разговоре с Исраилом Тамаевым – одним из авторов проекта «Мультипликационной студии имени Александра Ширяева» – Путин похвалил участников проекта, которые распространяют свой контент в соцсетях. «Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, а позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал президент.

Комментарии

60

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

bamashka 15 августа 2018 | 16:09

Позитивный контент должен раньше появиться в жизни, а потом уже в соц.сетях. А для этого надо, как минимум, оставить россиян в покое, а не предлагать каждый день какие-то дикие новации, от которых оторопь берёт!

slawa1940 15 августа 2018 | 16:12

Откуда ж ему взяться-то? От злобствования,агрессии, вранья,невежества, мракобесия ..., что в этом позитивного?

demokratia 15 августа 2018 | 16:43

Если Путина отправят в Гаагу. Позитив будет не на 100 но, на 90% гарантирую.

(комментарий скрыт)

anemon 15 августа 2018 | 16:14

По мощам и елей.

svetalana 15 августа 2018 | 16:14

"Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях" - это черный юмор? Анекдот?

vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 16:14

Есть мнение, что президенту Путину "не хватает" чего-то другого.

putin_itogy 15 августа 2018 | 16:17

путин, ПНХ..
И ты удивишься, какой будет позитив в соцсетях!
Расеяне, целых год будут бухать от радости, что ты исчез из их жизни.
Пуще смерти и неволи, ты надоел всем,
в том числе ты зае***мучал в доску весь мир!

maximv 15 августа 2018 | 16:17

Полковнику никто не пишет позитивно, и х...м обзывают, а он на галерах столько отпахал.

persev Виктор Перцев 15 августа 2018 | 16:18

Уважаемый Владимир Владимирович?

У родителей этих самых молодых ребят планируют изъять из семейного бюджета деньги от 130 тысяч рублей и выше начиная с 2019 года.
Позитивный контент, это при грабеже родителей?!

ulagai 15 августа 2018 | 16:19

Солнцеподобному захотелось празника!Его величество,скучает.

putin_itogy 15 августа 2018 | 16:20

Гуляет, царь..
И Кати Андреевой ему было мало,
и Земли..

demokratia 15 августа 2018 | 16:38

putin_itogy: Не надо самозванца называть "царём" - недостоин.

nikolaitschi 15 августа 2018 | 16:24

Ща ему сварганят позитивчик бадминтонисточки.

piter_ug 15 августа 2018 | 16:25

Все-таки ползает по сетям. Значит насмотрелся - наслушался.
Холодочек по спинке забегал поди, халява не вечна.

abuvgrobu 15 августа 2018 | 16:28

Надо все деньги, сэкономленные на пожилых людях, которым никогда не стать пенсионерами, направить на вновь созданное Министерство позитивного настроения, главой которого назначить Медведева, он позитивом так и пышет, мля...

equus 15 августа 2018 | 16:34

abuvgrobu:
"Министерство позитивного настроения"
Оно же -- Министерство правды... aka "зомбоящик".
;-)

nehoroshiy 15 августа 2018 | 16:33

Уж как нам не хватает в реальной жизни позитива. Каждый год начинается с повышения цен и налогов. Давайте ходить с идиотскими позитивными улыбками, чтобы не смущать наши власти.

gregor 15 августа 2018 | 16:37

У Президента Путина не хватает ..... .

ramses333 15 августа 2018 | 16:42

"Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях".
----------------------------
Повар у вас жмотничает, Владимир Владимирович. Платит за позитив мало. А так ведь куда ни глянь - сплошное море позитива. Того и гляди захлебнешься.

Самое обсуждаемое

Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 153 6 10794 08:16
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 61 6 5038 06:53
Kмосква, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 128 6 16783 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 138 6 12475 13.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 266 6 28124 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 113 6 12077 10.08
Kмосква, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…

5 72 6 14789 08.08
#слушать 35:10 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kсми, политика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 354 6 39165 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 138 6 20355 08.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 295 6 34360 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 117 6 13826 11:04
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 238 6 29362 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16933 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Новости

В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 55 6 6945
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 44437 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 65 6 8535 09.08

Популярное за неделю

Новости

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем…

5 14 6 27630
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 168 6 179216 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 138 6 20355 08.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 650 6 484134 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 318 6 210293 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7186771
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3613898

Сегодня в эфире