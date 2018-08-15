"Президенту Путину не хватает позитивного контента в соцсетях".

Об этом он заявил во время общения с подростками на образовательном форуме «Машук». В разговоре с Исраилом Тамаевым – одним из авторов проекта «Мультипликационной студии имени Александра Ширяева» – Путин похвалил участников проекта, которые распространяют свой контент в соцсетях. «Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, а позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал президент.