СПЧ поддерживает обращение Mail.ru об амнистии пользователей соцсетей, осужденных за репосты
Совет по правам человека при президенте поддерживает обращение Mail.ru об амнистии пользователей соцсетей, осужденных за репосты. Об этом Интерфаксу заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Совет разработает свои предложения по корректировке антиэкстремистского законодательства, — сказал Федотов. По его словам, «хороший закон – это высокоточное оружие, которое попадает точно в цель, а закон приблизительный, который допускает очень широкое толкование – это оружие массового поражения», — добавил Федотов.
Комментарии2
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olegleon 15 августа 2018 | 15:46
и что же теперь опять придётся силовикам ловить убийц и насильников, а не репостеров?
bel_medved 15 августа 2018 | 16:38
Когда быдло бессловесно, собакам-пастухам слово.