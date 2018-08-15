СПЧ поддерживает обращение Mail.ru об амнистии пользователей соцсетей, осужденных за репосты

Совет по правам человека при президенте поддерживает обращение Mail.ru об амнистии пользователей соцсетей, осужденных за репосты. Об этом Интерфаксу заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Совет разработает свои предложения по корректировке антиэкстремистского законодательства, — сказал Федотов. По его словам, «хороший закон – это высокоточное оружие, которое попадает точно в цель, а закон приблизительный, который допускает очень широкое толкование – это оружие массового поражения», — добавил Федотов.