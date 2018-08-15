Прокуратура пыталась вручить предостережение по поводу Марша матерей еще одному из организаторов — Анне Наринской
Прокуратура пыталась вручить предостережение по поводу сегодняшнего Марша матерей еще одному из организаторов – литературному критику Анне Наринской. Сценарист и актер Константин Чернозатонский написал в Фейсбуке, что полицейские пришли в квартиру к Наринской, ее не было дома, получить документ за нее Чернозатонский отказался. Ранее сегодня предостережение прокурора было вручено мужу актрисы Яны Трояновой – еще одной из организаторов Марша. Трояновой дома не было. Полученные документы ее муж Василий Сигарев опубликовал в Фейсбук.
Акции Марш матерей пройдут сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы с властями.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nadiama 15 августа 2018 | 15:41
Да уж.. сообразили, какое это будет позорище на весь мир.. когда всех этих мамаш с плюшевыми зайцами будут заталкивать в автозак
dataan 15 августа 2018 | 15:58
nadiama: Да пусть эти 5 мамаш маршируют. Пох всем на них.
Пройдутся туда-сюда, да и уйдут восвояси.
nadiama 15 августа 2018 | 16:04
dataan: ничего, в этом человеческое достоинство и заключается : всем пох, а ты все равно делаешь то, что считаешь правильным
alex362 15 августа 2018 | 16:17
nadiama: Вы разговариваете в категориях, этим существам недоступных - они давно уже забыли и о слове "достоинство", и о слове "человеческое". Стая шакалья, сверху донизу
osj99 15 августа 2018 | 16:01
nadiama: ...прокуратура...пыталась вручить...
― Дарья Петровна, я ж просил вас...
― Но, Филипп Филиппович, ну они целый день ходят и ходят!
(с)
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 15:48
Какая вопиющая наглость - не согласовать защиту своих детей с нынешними Хозяевами Жизни!
Русофобство, однозначно.
posta2006 15 августа 2018 | 15:49
Молодцы, девушки! Держитесь!
erpetkur 15 августа 2018 | 15:58
- А что делал Константин Чернозатонский в квартире Анны Наринской?
- То же, что Сердюков в квартире Васильевой.
P.S. Всем кто сегодня выйдет - респект и уважуха.
aleksandr39 15 августа 2018 | 16:02
А вот если бы "Марш матерей " был бы в честь " великого вождя и мудрого учителя " всех хоккеистов из " ночной лиги " ?
alex362 15 августа 2018 | 16:20
Сейчас на улицы выгонят вечером все детсадики и заставят их проводить мероприятие "Дети смотрят на звезды", по причине которого запретят Марш Матерей.
abuvgrobu 15 августа 2018 | 16:20
Норинская, Чернозатонский, Троянова-Мокрицкая-Ширинкина.. Капртавые, надо полагать.. Оттого так мерзко и воняют..