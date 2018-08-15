Прокуратура пыталась вручить предостережение по поводу сегодняшнего Марша матерей еще одному из организаторов – литературному критику Анне Наринской. Сценарист и актер Константин Чернозатонский написал в Фейсбуке, что полицейские пришли в квартиру к Наринской, ее не было дома, получить документ за нее Чернозатонский отказался. Ранее сегодня предостережение прокурора было вручено мужу актрисы Яны Трояновой – еще одной из организаторов Марша. Трояновой дома не было. Полученные документы ее муж Василий Сигарев опубликовал в Фейсбук.

Акции Марш матерей пройдут сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы с властями.