Московский «Спартак» не только расстался с надеждами сыграть на групповом этапе ЛЧ, но и сильно потерял в деньгах
Московский «Спартак», уступив по сумме двух встреч греческому ПАОКу, не только расстался с надеждами сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, но и сильно потерял в деньгах.
Спартак вылетел из главного клубного турнира старого Света по сумме двух матчей. В каждом из которых было что вменить в вину красно-белым. В Салониках – непростительная самоуспокоенность после двух легких голов и серьезные индивидуальные ошибки обороны. В Москве — глупейшее удаление Луиса Адриано и совершенно невнятная игра атакующей линии. Которая за 90 минут ни разу не попала в створ ворот ПАОКа.
Благо, что по новым правилам УЕФА евросезон для Спартака на этом не закончится. Москвичи попадут в групповой раунд Лиги Европы. За что получат, в соответствии с регламентом, чуть более 2,5 млн €.
Правда, в Лиге Чемпионов расценки куда серьезнее. Тот же ПАОК, добравшись до раунда плей-офф, гарантировал себе сумму, в два раза большую. Не говоря о том, что только за выход в групповой этап Лиги Чемпионов полагается больше 15 миллионов.
Напомним, что на этой стадии турнира сыграют два российских клуба – Локомотив и ЦСКА.
Комментарии1
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skull__ 15 августа 2018 | 15:11
Платите им побольше, чтобы по 5 бентли у каждого игрока было...