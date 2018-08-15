Московский «Спартак» не только расстался с надеждами сыграть на групповом этапе ЛЧ, но и сильно потерял в деньгах

Московский «Спартак», уступив по сумме двух встреч греческому ПАОКу, не только расстался с надеждами сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, но и сильно потерял в деньгах.

Спартак вылетел из главного клубного турнира старого Света по сумме двух матчей. В каждом из которых было что вменить в вину красно-белым. В Салониках – непростительная самоуспокоенность после двух легких голов и серьезные индивидуальные ошибки обороны. В Москве — глупейшее удаление Луиса Адриано и совершенно невнятная игра атакующей линии. Которая за 90 минут ни разу не попала в створ ворот ПАОКа.

Благо, что по новым правилам УЕФА евросезон для Спартака на этом не закончится. Москвичи попадут в групповой раунд Лиги Европы. За что получат, в соответствии с регламентом, чуть более 2,5 млн €.

Правда, в Лиге Чемпионов расценки куда серьезнее. Тот же ПАОК, добравшись до раунда плей-офф, гарантировал себе сумму, в два раза большую. Не говоря о том, что только за выход в групповой этап Лиги Чемпионов полагается больше 15 миллионов.

Напомним, что на этой стадии турнира сыграют два российских клуба – Локомотив и ЦСКА.