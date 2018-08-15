В амстердамском аэропорту Скипхол приостановлены рейсы
Это связано с проблемами системы управления воздушным движением, — сообщает агентство Reuters. На веб-сайте аэропорта сейчас отображены только 2 прибывающих рейса – они отмечены как «задерживающиеся». Скипхол – это четвертый по величине аэропорт в Европе. Он обслуживает больше сотни компаний, выполняющих рейсы более чем по двум сотням направлениям.
Комментарии3
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mystar 15 августа 2018 | 15:12
Русские хакеры.))) Или Путин перегрыз кабели в атлантике.)))
olegleon 15 августа 2018 | 15:18
сейчас хомячки расскажут про воровство, отсталость и т.п.
komiccap_nkvd 15 августа 2018 | 15:32
воровство и отсталость в ЕС привело к катастрофе