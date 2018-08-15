В амстердамском аэропорту Скипхол приостановлены рейсы

Это связано с проблемами системы управления воздушным движением, — сообщает агентство Reuters. На веб-сайте аэропорта сейчас отображены только 2 прибывающих рейса – они отмечены как «задерживающиеся». Скипхол – это четвертый по величине аэропорт в Европе. Он обслуживает больше сотни компаний, выполняющих рейсы более чем по двум сотням направлениям.