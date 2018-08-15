Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на прошения о помиловании Сенцова
Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на два прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Одно прошение поступило от матери Сенцова, второе – от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора округа. Комиссия разъяснила, что не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили соответствующее уведомление. Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что у нее есть ответ из администрации президента на прошение матери о помиловании. В письме говорится, что для начала процедуры требуется прошение лично от осужденного, а не от его представителей.
Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Сенцова без каких-либо прошений. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков.
Комментарии13
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agamasat 15 августа 2018 | 15:07
Эта комиссия ничего не решает. Решает только звонок сверху. Так что, пошла в задницу эта комиссия!
kalimator 15 августа 2018 | 15:09
подать прошение, значит признать себя виновным. не дождётся.
dubitabam 15 августа 2018 | 15:29
kalimator: значит те, кто подал прошение, признают его виу
blindpew_33 15 августа 2018 | 15:47
kalimator: "подать прошение, значит признать себя виновным"
очень распространённое заблуждение, тиражируемое лживыми левоохранителями.
mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 15:10
Сенцов никогда не просил помиловать себя.
Он требует отпустить из росгулага украинских политических заложников.
dubitabam 15 августа 2018 | 15:31
mikhail_spb_: этот процесс не может быть не связан с аналогичным на Украине, но Порошенко против освобождения своих политзаключенных
olegleon 15 августа 2018 | 15:12
т.е. прошение о помиловании может писать кто угодно и сколько угодно раз?
а преступники то не знали и сидели "от звонка до звонка"
cosmo_ 15 августа 2018 | 15:17
ЭХО - сборище идиотов!!!
Не ответило отказом о помиловании, а забраковало процедуру обращения...
Если у тебя ошибка в подаче документов на визу в Америку и тебе из веронули - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕБЕ ОТКАЗАЛИ В ВИЗЕ!!! Исправляй ошибки и подавай документы снова!!!
Веник - где ты находишь ТАКИХ ТУПЫХ???
blindpew_33 15 августа 2018 | 15:22
Ага, а когда (если) поступит прошение от самого Сенцова, они начнут говорить, что для помилования необходимо признание вины. Что такая же ложь.
Эта машина не лечится и не модернизируется. Только на помойку, в сборе.
drgonish 15 августа 2018 | 15:45
blindpew_33:
Ну, как.... 2 поджога + подготовка к взрывам.
dubitabam 15 августа 2018 | 15:26
а если осужденный против? Тогда помилование будет принудительное, что есть насилие над личностью
jblack2 15 августа 2018 | 15:27
Новости про этого персонажа на Эхе впору уже размещать на правах рекламы...
moisha_sekilman 15 августа 2018 | 15:35
Даёшь питарасту сенцу свободу!
Всем какловским питарастам свободу!