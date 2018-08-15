Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил отпустить под домашний арест Марию Дубовик и Анну Павликову
Ходатайство направлено в Дорогомиловский суд. Оно может быть рассмотрено завтра. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова. В пресс-службе Дорогомиловского суда, Интерфаксу сказали, что материалы от следователя пока не поступали. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге планируется провести акцию в защиту Дубовик и Павликовой – Марш матерей. Акция не согласована с властями. Одна из организаторов московского Марша Яна Троянова получила предостережение от прокуратуры.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 15:08
Прямо не следователь, а Мать Тереза!
Со своим излишним человеколюбием соответствует ли он своей занимаемой должности?
lenin3 15 августа 2018 | 15:18
mikhail_spb_: тем более,по мнению прокуратуры, таких страшных террористов надо содержать в одиночке,закованными в кандалы и без света(вспомните Слая в "Тюряге").А вот некоторые убийцы,по мнению той же прокуратуры,могут быть даже главами республик...
А так,вы правы:уволить могут следака.
tvitov66 15 августа 2018 | 15:20
lenin3: между перебдеть и недобдеть грань тонкая ... могут и следака закрыть
georg100 15 августа 2018 | 15:41
Cледователь - лицо процессуально независимое, т.е. от него ничего не зависит ))))
Как начальство скажет - так и будет.
archibald_dandy_esquire 15 августа 2018 | 15:55
tvitov66:
"путины-это-россия" особо не любит женский пол - им нравится, когда их мучают или избивают... недаром же был принят домостроевский "закон", что мужики могу бить своих женщин -иногда можно до смерти - будет смягчение и освобождение по УДО, потому что это "правельные посоны"
olegleon 15 августа 2018 | 15:14
следствие решило профессиональных правозащитников без работы оставить?
r88w556xl4 15 августа 2018 | 15:27
olegleon: Правозащитникам надо срочно выдумать какую-нибудь ересь про умысел в освобождении, иначе гранты американские в следующий раз не получат.
multipulti 15 августа 2018 | 15:31
r88w556xl4: <=>под этим номером зарегистрирован старый Opel, это на все на что хватило денег)))
sergei_tn 15 августа 2018 | 15:18
А этот следователь не усомнился в необходимости продолжать дело против них?
tvitov66 15 августа 2018 | 15:23
sergei_tn: а вы предлагаете снизить показатели раскрываемости экстремизма в нашей сверхдержаве? Да мы так омЭрику никогда не ПУбедим!
citizeneco 15 августа 2018 | 15:33
Проснулась совесть или спустили указание свыше кремлёвские, испугавшиеся «Марша матерей»?
d_moll 15 августа 2018 | 15:37
citizeneco: просто хотят показать, что, может быть, отпустят (конечно, не совсем, а под домашний арест), чтобы люди не выходили.
bamashka 15 августа 2018 | 15:53
citizeneco: Рано радуемся. Вспомните аналогичную ситуацию с Малобродским. Предполагаю, что это хитренький манёвр: и уменьшить количество участников марша матерей, и сломать девчонок. Привезут их в суд, а судья опять скажет, что ничего не изменилось и нет аргументов в пользу изменения меры пресечения. Если бы хотели на самом деле перевести под домашний арест, то это находится в полномочиях следователя, не обязательно обращаться в суд.
citizeneco 15 августа 2018 | 16:31
bamashka: Предполагаю, что люди, которые приняли решение идти на «Марш матерей», далеко не глупые и не поведутся на это решение следователя, а пойдут в любом случае, чтобы поддержать находящихся в тюрьме девушек, какие-бы хитроумные ходы не замышлялись путинской властью.
oneoretwo 15 августа 2018 | 16:03
Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил отпустить...
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...но вот ярлык "вертухай" уже никак не снять с себя самого, семейки и всей родни...
ivanna2 15 августа 2018 | 16:04
я не верю в эти игры с правосудием... но есть надежда что возможно все и закончится на этом, хотя машина запущена