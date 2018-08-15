В мэрии Москвы не готовы говорить о содействии в организации акции, альтернативной «Маршу матерей»

Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников не готов дать обещание посодействовать в организации акции в поддержку фигурантов дела «Нового величии», альтернативной «Маршу матерей». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не уполномочен такие заявления давать. Все занимаются своими делами», — сказал В.Черников, отвечая на вопрос о готовности обратиться к тем, кто хочет выйти на эту акцию, и пообещать содействие в организации альтернативного мероприятия в ближайшие дни.

При этом В.Черников подчеркнул, что мэрия против эскалации ситуации. «Именно поэтому мы призывали организаторов внимательно отнестись к тому, что они собираются делать», — отметил он.

В.Черников также добавил, что солидарен с мнением адвоката одной из задержанных Максима Пашкова, который призвал отказаться от проведения этой акции без согласования с местными властями.