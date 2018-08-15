В мэрии Москвы не готовы говорить о содействии в организации акции, альтернативной «Маршу матерей»
Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Владимир Черников не готов дать обещание посодействовать в организации акции в поддержку фигурантов дела «Нового величии», альтернативной «Маршу матерей». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не уполномочен такие заявления давать. Все занимаются своими делами», — сказал В.Черников, отвечая на вопрос о готовности обратиться к тем, кто хочет выйти на эту акцию, и пообещать содействие в организации альтернативного мероприятия в ближайшие дни.
При этом В.Черников подчеркнул, что мэрия против эскалации ситуации. «Именно поэтому мы призывали организаторов внимательно отнестись к тому, что они собираются делать», — отметил он.
В.Черников также добавил, что солидарен с мнением адвоката одной из задержанных Максима Пашкова, который призвал отказаться от проведения этой акции без согласования с местными властями.
Комментарии5
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olegleon 15 августа 2018 | 15:04
" Все занимаются своими делами"
одни расследуют, другие протестуют, третьи запрещают, четвёртые оказывают информационную поддержку.
danko1 15 августа 2018 | 15:04
Задача слуг из мэрии обеспечивать безопасность акций своего хозяина- народа, а не запрещать их.
Плохих слуг положено увольнять.
serg571 15 августа 2018 | 15:14
"Порою люди забывают,
О долге, доброте, любви...
Чужого горя не бывает,
Так как и нет чужой беды."...
Игорь Волощук.
vlad_sabbath 15 августа 2018 | 15:16
Никаких "альтернативных" мероприятий от власти! Они опять хотят нас разделить.
Мы имеем полное право проводить СВОИ мероприятия, а ВЫ - мэрия - ОБЯЗАНЫ нам в этом содействовать!
nns33 15 августа 2018 | 15:47
При этом В.Черников подчеркнул, что мэрия против эскалации ситуации. «Именно поэтому мы призывали организаторов внимательно отнестись к тому, что они собираются делать», — отметил он.
============= А что они собираются делать противозаконного? Долг матерей заступиться за детей. По-другому не бывает. Если не матери,то кто? И ГД и СФ ....все молчат,как в рот воды набрали. Или там матерей нет?