Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на прошения о помиловании Сенцова
Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Одно прошение поступило от матери Сенцова, второе – от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора округа. Комиссия разъяснила, что не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили соответствующее уведомление. Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что у нее есть ответ из администрации президента на прошение матери о помиловании. В письме говорится, что для начала процедуры требуется прошение лично от осужденного, а не от его представителей.
Комментарии3
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abuvgrobu 15 августа 2018 | 14:45
Не надоело всё и все прощать ? Такая политика государства начинает раздражать очень большое количество народу ..
kolomenez 15 августа 2018 | 14:55
А кто такой этот "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент"? Сейчас Митрополитом Симфиропольским и Крымским является Лазарь, в миру Ростислав Филиппович Швец. Других нет. Эхо опять облажалось… Ха-ха.
romaschka57 15 августа 2018 | 14:55
Милосердие власть имущем неведомо. как и совесть. Там наверху добродетели не в цене