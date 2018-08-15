Mail.ru Group обратилась в различные инстанции с предложением амнистировать пользователей, осужденных за репосты

Компания Mail.ru Group, которой принадлежат три крупные социальные сети, обратилась в Госдуму, Минюст, Верховный и Конституционный суды с предложением амнистировать пользователей, осужденных за репосты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. Освободить нужно всех осужденных пользователей соцсетей, если их действия не имели общественно опасных последствий, — говорится в обращении. Также предлагается за лайки и репосты назначать судебный штраф.