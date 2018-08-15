Mail.ru Group обратилась в различные инстанции с предложением амнистировать пользователей, осужденных за репосты
Компания Mail.ru Group, которой принадлежат три крупные социальные сети, обратилась в Госдуму, Минюст, Верховный и Конституционный суды с предложением амнистировать пользователей, осужденных за репосты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. Освободить нужно всех осужденных пользователей соцсетей, если их действия не имели общественно опасных последствий, — говорится в обращении. Также предлагается за лайки и репосты назначать судебный штраф.
Комментарии5
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tvitov66 15 августа 2018 | 14:44
А может самим не стоило так рьяно стучать на пользователей?
Перебдели однако
gordy 15 августа 2018 | 14:56
"Освободить нужно всех осужденных пользователей соцсетей, если их действия не имели общественно опасных последствий, — говорится в обращении. Также предлагается за лайки и репосты назначать судебный штраф."
Как-то это двояко: от наказания освободить, но само наказание оставить: сидеть не будут, но будут расплачиваться?
tks 15 августа 2018 | 14:47
А статью - сохранить? Для продолжения бизнеса что ли? Господа собственники и топы из "Мэйлру" боятся на Святую Скрепу посягнуть?
tvitov66 15 августа 2018 | 14:49
tks: статья это святое ибо скрепы!
ze_danil 15 августа 2018 | 14:59
хе-хе
походу дофига народу из вконтактека ломанулось, раз у Усманова такая истерика началась
осталось спросить - а где он раньше был?
кстати сие и по отношению к Йандексу справедливо, который тоже практически слился с гэбнёй