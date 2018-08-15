Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил отпустить под домашний арест Марию Дубовик и Анну Павликову
Ходатайство направлено в Дорогомиловский суд. Оно может быть рассмотрено завтра. Об этом «Эху» сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова. В пресс-службе Дорогомиловского суда, «Интерфаксу» сказали, что материалы от следователя пока не поступали. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге планируется провести акцию в защиту Дубовик и Павликовой – Марш матерей. Акция не согласована с властями. Одна из организаторов московского Марша Яна Троянова получила предостережение от прокуратуры.
Комментарии13
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yralez 15 августа 2018 | 14:33
Какой милый душевный человек, прямо как в российском кино.
Иногда они бывают оборотнями.....и не просто иногда, а чаще всего.
tvitov66 15 августа 2018 | 14:42
yralez: да уж ... если бы не было нового величия то нацЛидера бы нонче не называли старым величием :)))
Перестарались :)))
pyfrjvsqfldjrfn 15 августа 2018 | 14:48
//Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил отпустить под домашний арест Марию Дубовик и Анну Павликову//
Опаньки, а что случилось. Неужто до этого душил прекрасные порывы.
irdo 15 августа 2018 | 14:52
pyfrjvsqfldjrfn:
Опаньки, а что случилось. Неужто до этого душил прекрасные порывы.
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Случилось то, что власть никак не может определиться винтить матерей с плюшевыми игрушками под камерами всего мира или все-таки погодить до поры до времени.
tks 15 августа 2018 | 14:38
Никак "дорогой, милый" суд откажет??
abuvgrobu 15 августа 2018 | 14:42
Чем закончилось для России сюсюкание царя с "бомбистами - народовольцами"? Всякие там Засуличи и пр.... Подобных надо карать безжалостно.
erpetkur 15 августа 2018 | 14:45
abuvgrobu: иди скажи что бы тебя выпороли на конюшне.
tvitov66 15 августа 2018 | 14:51
erpetkur: судя по 18-ти летним результатам ватникам сие даже нравится!
abuvgrobu 15 августа 2018 | 14:58
erpetkur: Слово "чтобы" в данном контексте пишется так. Научись русскому языку прежде, чем пытаться мельтешить со своим малограмотным "мнением" под ногами у взрослых людей. Нет, ты не идиот. Ты просто пока ещё ученик шестого класса..
erpetkur 15 августа 2018 | 14:43
1. Найти ( очччень трудно) и привлечь к ответственности сотрудника органов за преднамеренную провокацию ( ну или за экстремизм/) и вовлечение в нее несовершеннолетних.
2. Детей отпустить за отсутствием состава преступления.
Только так.
ty154 15 августа 2018 | 14:52
"Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил..."
С каких пор преступник, напрямую учавствующий в фабрикации уголовного дела, называется следователем?
fosst13 15 августа 2018 | 14:52
А вот вы больше Мальцевых всяких пускайте в эфир, что бы молодёжь наслушалась про революции и законы нарушала. Не чувствуете, эхо и прочие разжигатели, свою ответственность за судьбу этих девочек?
shalunok 15 августа 2018 | 14:58
Ох, и трясутся они при угрозе массовых протестов.