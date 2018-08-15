//Следователь, ведущий дело «Нового величия», попросил отпустить под домашний арест Марию Дубовик и Анну Павликову//

Ходатайство направлено в Дорогомиловский суд. Оно может быть рассмотрено завтра. Об этом «Эху» сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова. В пресс-службе Дорогомиловского суда, «Интерфаксу» сказали, что материалы от следователя пока не поступали. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге планируется провести акцию в защиту Дубовик и Павликовой – Марш матерей. Акция не согласована с властями. Одна из организаторов московского Марша Яна Троянова получила предостережение от прокуратуры.