Власти Италии заявили, что к обрушению моста в Генуе могли привести недостатки в его обслуживании, — сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет сайт Би-Би-Си, министр транспорта Италии не исключает и другие версии, в том числе, связанные с погодными условиями. По свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до обрушения моста в него ударила молния. Итальянские метеорологи сообщают, что порывы ветра в момент обрушения достигали 65 км в час, передает телеканал Си-Би-Си Ньюз. Однако главная версия причины случившейся трагедии сводится к обслуживанию моста, построенного более 60 лет назад. Совсем недавно, в 2016-м частная компания Autostrade, управляющая эксплуатацией моста, проводила там ремонтные работы по укреплению фундамента. Её представитель заявил журналистам, что причин считать мост аварийным не было.

Си-Би-Си отмечает, что среди итальянских политиков нашлись и те, кто решил заработать на трагедии политические очки. Министр внутренних дел, один из лидеров итальянских евроскептиков Маттео Сальвини в интервью национальному телевидению обвинил в случившемся руководство Евросоюза, для которого, цитата, «экономия бюджетных средств важнее, чем безопасность граждан Италии».

Спасатели полагают, что под обломками обрушившегося моста могут ещё находиться до десятка человек.