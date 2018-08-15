Власти Италии заявили, что к обрушению моста в Генуе могли привести недостатки в его обслуживании
Власти Италии заявили, что к обрушению моста в Генуе могли привести недостатки в его обслуживании, — сообщают зарубежные СМИ.
Как пишет сайт Би-Би-Си, министр транспорта Италии не исключает и другие версии, в том числе, связанные с погодными условиями. По свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до обрушения моста в него ударила молния. Итальянские метеорологи сообщают, что порывы ветра в момент обрушения достигали 65 км в час, передает телеканал Си-Би-Си Ньюз. Однако главная версия причины случившейся трагедии сводится к обслуживанию моста, построенного более 60 лет назад. Совсем недавно, в 2016-м частная компания Autostrade, управляющая эксплуатацией моста, проводила там ремонтные работы по укреплению фундамента. Её представитель заявил журналистам, что причин считать мост аварийным не было.
Си-Би-Си отмечает, что среди итальянских политиков нашлись и те, кто решил заработать на трагедии политические очки. Министр внутренних дел, один из лидеров итальянских евроскептиков Маттео Сальвини в интервью национальному телевидению обвинил в случившемся руководство Евросоюза, для которого, цитата, «экономия бюджетных средств важнее, чем безопасность граждан Италии».
Спасатели полагают, что под обломками обрушившегося моста могут ещё находиться до десятка человек.
Комментарии5
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glotov 15 августа 2018 | 14:15
Какие там погодные условия! Землетрясения же не было. Если его ураганом обрушило, значит он и до этого на ладан дышал.
sensei54 15 августа 2018 | 14:30
18 метров в секунду для морского города не так уж и много.
Возраст 60 лет - тоже немного. Но это смотря как строить.
polsan 15 августа 2018 | 14:34
sensei54: 64,8 км в час это не то, что не так уж и много, скорее даже обыденное дело. Мост свалить таким ветром не возможно, если он не проблемный! )
mystar 15 августа 2018 | 14:35
sensei54: Но это смотря как строить.
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Да даже не строить а элементарно контролировать состояние обьекта.
captainobvious 15 августа 2018 | 14:56
ну давайте, расскажите мне про тотальную коррупцию в ЕС, безответственность и некомпетентность, преступную халатность, развал инфраструктуры, откаты при распределении строительных подрядов, про тамошнюю итальянскую партию жуликов и воров... а я послушаю )))