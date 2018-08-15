Mail.ru Group обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за лайки и репосты

Компания также направила письмо в Верховный суд для обобщения судебной практики по таким уголовным делам. Кроме того, Mail.ru Group попросила Минюст выработать методику проведения экспертиз по делам об экстремизме. В интернет-компании это объяснили тем, что в разных регионах эксперты выносят разные оценки. Тем временем, принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте сообщила ВВС, что раскроет статистику запросов от властей о пользователях. Это реакция на критику соцсети, которую обвиняют в сотрудничестве с силовиками из-за целого ряда уголовных дел о репостах, лайках и комментариях во ВКонтакте.