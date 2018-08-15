Mail.ru Group обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за лайки и репосты
Компания также направила письмо в Верховный суд для обобщения судебной практики по таким уголовным делам. Кроме того, Mail.ru Group попросила Минюст выработать методику проведения экспертиз по делам об экстремизме. В интернет-компании это объяснили тем, что в разных регионах эксперты выносят разные оценки. Тем временем, принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте сообщила ВВС, что раскроет статистику запросов от властей о пользователях. Это реакция на критику соцсети, которую обвиняют в сотрудничестве с силовиками из-за целого ряда уголовных дел о репостах, лайках и комментариях во ВКонтакте.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nickan 15 августа 2018 | 14:15
амнистия... вк надо посадить без права переписки
tvitov66 15 августа 2018 | 14:35
nickan: да само скоро загнётся до уровня одноклассников
Яркий пример это что стало с «Евросеть» после ухода Чичваркина, так же и ВК с Дуровым
bozk 15 августа 2018 | 14:16
Они бы ещё в дурдом обратились.
grigol331 15 августа 2018 | 14:34
bozk:
Если под дурдомом подразумевается путинская власть, то они одно из отделений.
vikwlad 15 августа 2018 | 14:39
Какая нахрен амнистия! Отменять надо ублюдочный закон, который позволяет сажать людей за лайки, посты и репосты. А депутатам Госдумы публично извиниться перед политическими заключёнными, пострадавшими от этого закона.
danko1 15 августа 2018 | 14:19
Статьи об экстремизме, об оскорблении чувств верующих, как полностью антиконституционные, вообще надо отменить, как и приговоры по ним.
tvitov66 15 августа 2018 | 14:38
danko1: вы еще про Федеративное устройство сверхдержавы вспомните - это уже как ваще экстремизм! Также скоро про упоминание Конституции сажать начнут, ибо низя напраслину на Гаранта наводить
tinon 15 августа 2018 | 14:20
Актуальный девиз VK: сливаем всех всем!
Я их АбАжАю!!!!! 8 )))
cromwel 15 августа 2018 | 14:21
Детей надо домой отпустить, извинится и закрыть дело. А еще наказать реального виновника дела.
yralez 15 августа 2018 | 14:27
Бизнес, ничего личного, убытки.
Но, думаю, государственные интересы перевесят........стук-стук.
testmeter 15 августа 2018 | 14:34
Нужно быть скрепанутым идиотом, чтобы продолжать пользоваться mail.ru и прочими гэбнявыми ресурсами. Товарищам полковникам и вержантам повышенные зарплаты и премии нужны. Любое невинное письмо можно трактовать как подрыв устоев
omantic 15 августа 2018 | 14:39
Нужна кончно амнистия , но и полная отмена соответствующих статей в УК , как противоречащих Конституции !