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14:08, 15 августа 2018

Mail.ru Group обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за лайки и репосты

Компания также направила письмо в Верховный суд для обобщения судебной практики по таким уголовным делам. Кроме того, Mail.ru Group попросила Минюст выработать методику проведения экспертиз по делам об экстремизме. В интернет-компании это объяснили тем, что в разных регионах эксперты выносят разные оценки. Тем временем, принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте сообщила ВВС, что раскроет статистику запросов от властей о пользователях. Это реакция на критику соцсети, которую обвиняют в сотрудничестве с силовиками из-за целого ряда уголовных дел о репостах, лайках и комментариях во ВКонтакте.

Комментарии

12

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nickan 15 августа 2018 | 14:15

амнистия... вк надо посадить без права переписки

tvitov66 15 августа 2018 | 14:35

nickan: да само скоро загнётся до уровня одноклассников

Яркий пример это что стало с «Евросеть» после ухода Чичваркина, так же и ВК с Дуровым

bozk 15 августа 2018 | 14:16

Они бы ещё в дурдом обратились.

grigol331 15 августа 2018 | 14:34

bozk:
Если под дурдомом подразумевается путинская власть, то они одно из отделений.

vikwlad 15 августа 2018 | 14:39

Какая нахрен амнистия! Отменять надо ублюдочный закон, который позволяет сажать людей за лайки, посты и репосты. А депутатам Госдумы публично извиниться перед политическими заключёнными, пострадавшими от этого закона.

danko1 15 августа 2018 | 14:19

Статьи об экстремизме, об оскорблении чувств верующих, как полностью антиконституционные, вообще надо отменить, как и приговоры по ним.

tvitov66 15 августа 2018 | 14:38

danko1: вы еще про Федеративное устройство сверхдержавы вспомните - это уже как ваще экстремизм! Также скоро про упоминание Конституции сажать начнут, ибо низя напраслину на Гаранта наводить

tinon 15 августа 2018 | 14:20

Актуальный девиз VK: сливаем всех всем!
Я их АбАжАю!!!!! 8 )))

cromwel 15 августа 2018 | 14:21

Детей надо домой отпустить, извинится и закрыть дело. А еще наказать реального виновника дела.

yralez 15 августа 2018 | 14:27

Бизнес, ничего личного, убытки.
Но, думаю, государственные интересы перевесят........стук-стук.

testmeter 15 августа 2018 | 14:34

Нужно быть скрепанутым идиотом, чтобы продолжать пользоваться mail.ru и прочими гэбнявыми ресурсами. Товарищам полковникам и вержантам повышенные зарплаты и премии нужны. Любое невинное письмо можно трактовать как подрыв устоев

omantic 15 августа 2018 | 14:39

Нужна кончно амнистия , но и полная отмена соответствующих статей в УК , как противоречащих Конституции !

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