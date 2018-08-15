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Эксклюзив Эха 14:05, 15 августа 2018

Следствие попросит суд перевести фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Это подтвердил «Эху Москвы» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.

По ее словам, заседание по вопросу об изменении меры пресечения пройдет завтра в Дорогомиловском суде Москвы. «По предварительной информации, рассмотрение ходатайства состоится в четверг в 12.00», — сказала она.

В столице сегодня ожидается акция с требованиями освободить из-под стражи фигуранток дела «Новое величия» Анну Павликову и Марию Дубовик. Марш матерей начнется в 19 часов в Новопушкинском сквере, его участники хотят пройти до Верховного суда.

Тем временем, этим утром сотрудники уголовного розыска приехали домой к одному из организаторов акции актрисе Яне Трояновой. Силовики привезли предупреждение прокуратуры о недопустимости нарушения закона, — сообщил в Фейсбуке муж Трояновой кинорежиссер Василий Сигарев.
Мэрия Москвы ранее назвала акцию несогласованной и попросила в ней не участвовать. Позицию властей объяснил глава департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Владимир Черников. «У нас отношение к этой акции однозначное: она не просто не согласована — она не заявлена. Мы предостерегли организаторов и всех, кто собирается выйти, что их действия будут незаконными», — сказал он.

Между тем, организаторы все равно не намерены отказываться от акции, — сказала «Эху» одна из организаторов Анна Наринская.

Комментарии

12

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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 14:13


Очевидно, что запуская такую утку от "следствия", кремлежулики пытаются сорвать готовящуюся акцию матерей.

tvitov66 15 августа 2018 | 14:27

mikhail_spb_: если бы не было нового величия, то наше старое величие не знало бы насколько оно дремучее и никчёмное

rvs_68 15 августа 2018 | 14:33

mikhail_spb_: "...запуская такую утку от "следствия", кремлежулики пытаются сорвать готовящуюся акцию матерей."


Угу!

Следователь "вдруг" прозрел, что подследственные не представляют опасности для общества на этапе следствия, никуда не скроются, не создадут помех следствию, не уничтожат доказательства и проч.

Очки надел...

Раньше он был без них (разбились, а новые долго изготавливали) и видел перед собой исчадий ада...

;-!


abuvgrobu 15 августа 2018 | 14:20

В Англии суд приговорил 18 -ти летнюю гражданку, за НАМЕРЕНИЕ провести теракт к ПОЖИЗНЕННОМУ заключению !
Нужно равняться на демократические страны..

rvs_68 15 августа 2018 | 14:28

abuvgrobu: "В Англии суд приговорил 18 -ти летнюю гражданку,..."

"Суд приговорил" - ключевые слова...

В данном случае сажать или не сажать также решит суд, рассмотрев дело по существу.

Сейчас речь о том, что мера пресечения несоразмерна ни вменяемому деянию, ни состоянию здоровья.

Эти девочки опасны для общества? Очевидно, что нет.

Так и сгинули бы в жерновах системы беззвучно и бесследно, если бы у их отцов не были, извините, твердые яйца, а матери не показали готовность глотки грызть за своих детей.

:-!

wojskowy Марек Качоровски 15 августа 2018 | 14:28

abuvgrobu: Поподробнее пожалуйста и ссылку на первоисточник. Может она шла в поясе "шахида" и не успела нажать кнопку и была арестована. Намерение бывают разные. Одно дело сказал, что не прочь бы устроить теракт, а другое приведённый выше пример.

tvitov66 15 августа 2018 | 14:31

wojskowy: первоисточник это методичка портяночной фабрики - материал ДСП!

ukov 15 августа 2018 | 14:48

leniwy wojskowy:
//Сафаа Булар, в начале июня признанная виновной в подготовке теракта, приговорена к пожизненному сроку с минимальным сроком 13 лет. Она стала самой молодой женщиной, осужденной за терроризм в Британии.
Девушка пришла на заседание суда в "западной" одежде и заявила, что отказалась от экстремистских взглядов. Адвокаты Булар утверждали, что она стала жертвой дурного влияния.
Однако судья Марк Деннис посчитал, что девушка представляет опасность для общества и имеет "глубоко укоренившиеся" взгляды.

"Она действовала, осознавая все последствия, - заявил судья. - В ее возрасте она могла сама принимать решение и делать выбор", - добавил он, назвав девушку "неглупой и способной очень ясно аргументировать свои идеи".
Булар по-прежнему опасна для общества, решил судья.//(с) ВВС

mystar 15 августа 2018 | 14:48

wojskowy: Может она шла в поясе "шахида" и не успела нажать кнопку и была арестована.
___________________________________________________________________________
Не может.
"В беседе с агентом МИ-5, представившимся ей командиром Хуссейна, она рассказала о своих планах устроить нападение в Лондоне с помощью огнестрельного оружия и гранаты."
https://www.bbc.com/russian/news-45065741
Которых у нее не было.
"И сестра и мать признали, что готовились совершить теракт - они провели разведку местности в районе Вестминстера, купили холодное оружие и сумку для него."
Видимо пару кухонных ножей и авоську.

dx555 15 августа 2018 | 14:23

От самого названия "новое величие" слегка тошнит за которым как оказалось стоят лица не совсем здоровые. Типичная ситуация когда родители занимались их воспитанием спустя рукава. Прокуратура верно определила и вынесла предупреждение, предстоящая акция в защиту подозреваемых в совершении преступления не законная.

yralez 15 августа 2018 | 14:29

Это следствие попросили.....так, что не смогли отказаться, скрипя зубами..

neon999 15 августа 2018 | 14:31

Эхо Москвы слишком много занимается вбросами, вместо изложения конкретных фактов.
Выступать при этом на тему своего якобы "профессионализма" - наглое лицемерие и цинизм.

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