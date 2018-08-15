Следствие попросит суд перевести фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Это подтвердил «Эху Москвы» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.

По ее словам, заседание по вопросу об изменении меры пресечения пройдет завтра в Дорогомиловском суде Москвы. «По предварительной информации, рассмотрение ходатайства состоится в четверг в 12.00», — сказала она.

В столице сегодня ожидается акция с требованиями освободить из-под стражи фигуранток дела «Новое величия» Анну Павликову и Марию Дубовик. Марш матерей начнется в 19 часов в Новопушкинском сквере, его участники хотят пройти до Верховного суда.

Тем временем, этим утром сотрудники уголовного розыска приехали домой к одному из организаторов акции актрисе Яне Трояновой. Силовики привезли предупреждение прокуратуры о недопустимости нарушения закона, — сообщил в Фейсбуке муж Трояновой кинорежиссер Василий Сигарев.

Мэрия Москвы ранее назвала акцию несогласованной и попросила в ней не участвовать. Позицию властей объяснил глава департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Владимир Черников. «У нас отношение к этой акции однозначное: она не просто не согласована — она не заявлена. Мы предостерегли организаторов и всех, кто собирается выйти, что их действия будут незаконными», — сказал он.

Между тем, организаторы все равно не намерены отказываться от акции, — сказала «Эху» одна из организаторов Анна Наринская.