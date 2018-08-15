В Кремле сочли некорректными сообщения СМИ об отказе помиловать Олега Сенцова
Власти объяснили это тем, что соответствующее прошение еще не подавал сам режиссер.
Для начала процедуры помилования нужно обращение лично от осужденного, а не от его представителей – так матери Олега Сенцова ответили в Администрации президента. Как сообщает издание «Громадьское», которому письмо российских властей передала сестра осужденного, в Кремле также указали, что обращение должно быть отправлено и главе региона, где отбывает наказание заключенный. В случае с Сенцовым – это временно исполняющий обязанности Ямало-Ненецкого автономного округа.
В тоже время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что говорить об отказе в помиловании юридически неверно, ведь прошение от самого режиссера до сих пор не поступало. О формальной части вопроса он говорил «Эху Москвы» еще на прошлой неделе, когда обращение матери украинского осужденного дошло до Администрации президента.
Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. В середине мая украинский режиссер объявил голодовку, требуя освободить более 60-ти соотечественников, которые находятся в российских тюрьмах «по политическим мотивам». Со временем он согласился съедать по две ложки питательной смеси в день, однако, как сообщал телеканал RTVI, в беседе с правозащитницей Зоей Световой сам заключенный назвал свое состояние «предкритическим».
В указе президента от 2001-ого года действительно говорится о том, что прошение о помиловании должен подавать заключенный. Однако президент может воспользоваться своим правом в любое время, — сказал ранее «Эху» адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко.
Не удивлен был ответом из Кремля матери Олега Сенцова, — сказал «Эху» друг режиссера кинокритик Алексей Медведев.
Дело Олега Сенцова наносит ощутимый ущерб репутации России. Об этом говорится в редакционной колонке в газете «Ведомости».
Ранее освободить Олега Сенцова призвали власти Франции.
Комментарии20
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tv_victim 15 августа 2018 | 14:09
"Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»"
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Самоотверженный заяц".
mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 14:09
Что касается врагов режима, то тут нацдилер твёрд, как гранит.
Никакими слезами матерей его не размягчить.
dmast79 15 августа 2018 | 14:17
mikhail_spb_: Для помилования есть определённая процедура. Пусть сенцов раскается и сам милости просит. Ну или менять его на наших кто на украине сидит.
sensei54 15 августа 2018 | 14:19
mikhail_spb_: Сенцов сидит не "за намерение", что само по себе бред, а за свои статьи про "кровавого карлика".
Аналогично и Немцова...Коротышка оскорблений не переносит.
vezdehod 15 августа 2018 | 14:23
А почему соответствующее Прошение Сенцов должен подавать сам - неужели царь батюшка не может сделать это своей царской милостью?
severino 15 августа 2018 | 14:24
mikhail_spb_: Ну почему же. Ходорковского помиловал.
wojskowy Марек Качоровски 15 августа 2018 | 14:17
В Кремле Конституцию России видимо не читали. Президент имеет право в любой момент помиловать любого, независимо просил он или нет о помиловании, признался или нет в совершённом преступлении. Все остальное от лукавого.
dorin1987 15 августа 2018 | 14:29
wojskowy: /В Кремле Конституцию России видимо не читали./ - Вы вот читаете, что на туалетной бумаге написано? Вот и царек РФ не читает...
zor 15 августа 2018 | 14:17
Путин не может освободить Сенцова,т.к он,Сенцов, осужден свободной и независимой инквизицией.На аутодафе были выслушены мнения зашиты и обвинения и инквизитор выслушав обе стороны, на основании законов св.инквизиции вынес решение:подвергнуть Сенцова гражданству российской федерации с отбыванием 20-и летнего срока на новообретенной родине.
Путин всего лишь царь и не можеы вмешиваться в дела инквизиции
zolingen 15 августа 2018 | 14:22
Какое на хрен прошение?
Признать себя виновным в том , чего не совершал? Пересидельцам только этого и нужно.
sg97 15 августа 2018 | 14:29
zolingen:
Вот ты то откуда знаешь совершал он что-нибудь или не совершал? Суд был, приговор есть. Все, давай до свидания.. через 20 лет. Не согласен - адвокаты, аппеляции и т.д. А сидеть стонать "он голодный и бюольной" хомячки могут.
А за что его тогда? Власть в России ругал. Так с Укрожопии только ленивый так не делает. Этот каким-то особенным способом что ли этоь делал? Жопой может быть. Вот пусть теперь ей и кушает..
ЗЫ так то бы надо отпустить. Не дай бой ублюдок сдохнет на киче. Это же какая вонь поднимется, не хуже чем с ворюгой магнитским...
zolingen 15 августа 2018 | 14:38
sg97: отвянь, путиноид
mikr 15 августа 2018 | 14:45
sg97: Во-первых, нельзя отпускать, иначе завтра все уголовники объявят себя узниками совести и сядут на диету. Во-вторых, нельзя отпускать, потому что враги воспримут это как слабость и начнут еще больше наезжать. В третьих, нельзя отпускать, потому что вор должен сидеть в тюрьме. И наконец в-четвертых, нельзя отпускать, потому что через пару месяцев до всех дойдет, что голодовка Сенцова это - фарс, а сам Сенцов - не герой, а шут гороховый. И это разоблачение станет гораздо более серьезным наказанием для либерастов, чем смерть Сенцова, которую они все так страстно ожидают. А помереть ему не дадут даже при всем его желании. Пусть не надеются.
captaingeorge 15 августа 2018 | 14:25
В этом и заключается вся суть построенного режима! Нельзя выпустить просто так, не поломав пополам через колено. Должен встать на колени и попросить милости у цезаря. Боже, какое же дерьмо ты терпишь на Олимпе!
sergo_25_26 15 августа 2018 | 14:27
Рано или поздно этих бандитов будут сажать вот и посмотрим как они верещать и усами шевелить будут.
blahovdav 15 августа 2018 | 14:28
Для помилования есть определённая процедура. Пусть сенцов раскается и сам милости просит. Ну или менять его на наших кто на украине сидит.\\\\ Желаю , что бы такое случилось с плешивой крысой... Трепыхается она на черенке, а ее тюремщики (злобные хомки) отвечают на робкие просьбы недобитых адептов% не просит она о пощаде и помиловании... А как тут попросишь и язык черенком придавлен и слезть с него не удается...
mikr 15 августа 2018 | 14:31
Если помиловать Сенцова, то у некоторых граждан может сложится обманчивое впечатление о безнаказанности и вседозволенности. То есть, в России можно нарушать Законы и даже быть осужденным, но стоит лишь матерям осужденных попросить Президента, и преступник немедленно будет помилован. Это - опасная практика, чреватая ростом преступности. Поэтому пускай лучше вор сидит в тюрьме, чем гуляет на свободе и творит новые преступления. А на примере его судьбы пускай некоторые задумаются о своем поведении.
drgonish 15 августа 2018 | 14:35
Если всех голодающих будут отпускать, завтра все ЗЕКи голодную забастовку объявят и будут требовать освободить украинских "политзаключенных".
theodor19 15 августа 2018 | 14:39
// Для начала процедуры помилования нужно обращение лично от осужденного, а не от его представителей – так матери Олега Сенцова ответили в Администрации президента. //
Ну так если им так НУЖНО, пусть из Администрации президента обратятся к Сенцову с письменной просьбой написать упомянутое обращение.
drgonish 15 августа 2018 | 14:58
theodor19:
[Ну так если им так НУЖНО]
:) А им нужно?
А если и Сенцов не пишет, то и ему не сильно нужно.