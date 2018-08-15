В Кремле сочли некорректными сообщения СМИ об отказе помиловать Олега Сенцова

Власти объяснили это тем, что соответствующее прошение еще не подавал сам режиссер.

Для начала процедуры помилования нужно обращение лично от осужденного, а не от его представителей – так матери Олега Сенцова ответили в Администрации президента. Как сообщает издание «Громадьское», которому письмо российских властей передала сестра осужденного, в Кремле также указали, что обращение должно быть отправлено и главе региона, где отбывает наказание заключенный. В случае с Сенцовым – это временно исполняющий обязанности Ямало-Ненецкого автономного округа.

В тоже время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что говорить об отказе в помиловании юридически неверно, ведь прошение от самого режиссера до сих пор не поступало. О формальной части вопроса он говорил «Эху Москвы» еще на прошлой неделе, когда обращение матери украинского осужденного дошло до Администрации президента.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. В середине мая украинский режиссер объявил голодовку, требуя освободить более 60-ти соотечественников, которые находятся в российских тюрьмах «по политическим мотивам». Со временем он согласился съедать по две ложки питательной смеси в день, однако, как сообщал телеканал RTVI, в беседе с правозащитницей Зоей Световой сам заключенный назвал свое состояние «предкритическим».

В указе президента от 2001-ого года действительно говорится о том, что прошение о помиловании должен подавать заключенный. Однако президент может воспользоваться своим правом в любое время, — сказал ранее «Эху» адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко.

Не удивлен был ответом из Кремля матери Олега Сенцова, — сказал «Эху» друг режиссера кинокритик Алексей Медведев.

Дело Олега Сенцова наносит ощутимый ущерб репутации России. Об этом говорится в редакционной колонке в газете «Ведомости».

Ранее освободить Олега Сенцова призвали власти Франции.