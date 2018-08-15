Комиссия по вопросам помилования ЯНАО ответила отказом на прошение о помиловании Сенцова

Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа ответила отказом на два прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Одно прошение поступило от матери Сенцова, второе – от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора округа. Комиссия разъяснила, что не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили соответствующее уведомление.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что у нее есть ответ из администрации президента на прошение матери о помиловании. В письме говорится, что для начала процедуры требуется прошение лично от осужденного, а не от его представителей.