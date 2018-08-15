В Турции суд отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона
Его обвиняют в пособничестве террористам. Защита Брансона добивается его освобождения и право выехать из страны. Апелляция будет подана в Верховный суд Турции. Напомним, США, требуя освобождения Брансона, в начале августа ввели санкции против двух турецких министров, а затем президент Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий.
Турция, в свою очередь, подняла пошлины на некоторые американские товары. Курс турецкой лиры на несколько дней упал на 25%.
Комментарии1
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dataan 15 августа 2018 | 13:47
По поводу террориста, пусть мама пастора письмо Путину напишет на помилование. :)
Впрочем, за освобождение пастора Сенцов уже мазу тянет. Он за всех ее тянет. :)))