СК начал новую проверку сведений о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ»
СК начал новую, уже четвертую по счету проверку сведений о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ». Как сообщает Медуза со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, прокурор сказал, что отказ в возбуждении уголовного дела не обоснован. «Надо проверить эпизод с девочкой, которая сделала аборт, поговорить с врачами из школы и посмотреть документы».
Проверка СК началась год назад после того, как было опубликовано расследование спецкорреспондента Медуза Даниила Туровского. 20 выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.
Комментарии2
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pls215 15 августа 2018 | 13:47
Четвертую проверку? Что то разучились работать следователи , сначала посадить, а потом разберёмся!!!!
delovoy_podolsk 15 августа 2018 | 13:50
Следственный комитет России похоже с удовольствием берётся расследовать дела о сексуальном домогательстве. Ну, ещё один "эпизод с девочкой", ну хоть самый крохотный эпизодик. Просто наслаждение, а не работа!