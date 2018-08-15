СК начал новую проверку сведений о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ»

СК начал новую, уже четвертую по счету проверку сведений о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ». Как сообщает Медуза со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, прокурор сказал, что отказ в возбуждении уголовного дела не обоснован. «Надо проверить эпизод с девочкой, которая сделала аборт, поговорить с врачами из школы и посмотреть документы».

Проверка СК началась год назад после того, как было опубликовано расследование спецкорреспондента Медуза Даниила Туровского. 20 выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.