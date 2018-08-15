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13:32, 15 августа 2018

Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Бродского

Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте, двое сотрудников полиции получили предупреждение о неполном служебном несоответствии. Еще одному объявлен строгий выговор, на троих наложили взыскание. Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет.

Комментарии

11

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jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 13:39

"Госизмена" в России в рядах учёных и инженеров - это очченнь удобный повод голенищам получить звёздочки и продвижение по службе.
Люди, которые занимаются научным или инженерным трудом, понимают, что "госизменна" в их сфере - это нонсенс в наши дни.
Да, супруги Розенберг занимались госизменой, и это была РЕАЛЬНАЯ госизмена. Но когда это было! Наука, научное сообщество были СОВСЕМ ДРУГИМИ ПО СРАВНЕНИЮ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ.
И ещё. Тогда, в советское время, было множество Гениальных Инженеров и Учёных в СССР. Была и Госизмена.
В постсоветское время все же более-менее способные в науке и технике специалисты давным-давно У-Е-ХА-ЛИ на Запад, или работают в России, но на Западные лейблы....
Так что говорить о Госизмене РОССИЙСКОГО УЧЁНОГО - смешно. В YOTA есть что-нибудь исконно российское в технических решениях?
Наоборот, это Россия, скажем политкорректно, ЗАИМСТВУЕТ технические секреты у Запада.

ЗЫ. Посмотрите на наших армейских и "мусорских" генералоффф - толстомордые, краснощёкие, говорят как ученики коррекционных школ.
И посмотрите на американских генералов - сухопарые, подтянутые, больше на доцентов похожи, чем на силовиков....

patrikk_1 15 августа 2018 | 13:43

Шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Бродского...

Был бы русским, татарином или кавказцем, никто бы про это даже не узнал. Вот что значит преступная этническая мафия, которая подмяла под себя и взяла под контроль российские и мировые СМИ.

gordy 15 августа 2018 | 13:59

"Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет."


Но ведь не уволили?

mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 13:47


После такого сурового наказания мильтоны надолго забудут, как незаконно задерживать граждан!

nikolashin2017 15 августа 2018 | 13:49

будут только злее вдвое
особливо эти двое...

vitaliys 15 августа 2018 | 14:00

Есть такое наказание - неполное служебное соответствие. НЕполное служебное НЕсоответствие это что-то новенькое. Круто "Эхо Москвы" приложило виновных !

prostovanya 15 августа 2018 | 14:21

vitaliys: ))) Уж лучше бы "полное служебное несоответствие".

kochar 15 августа 2018 | 14:02

Надо было и этих и всё отделение сверху донизу уволить пожизненно с выплатой большого штрафа.Лучше конечно в колонию к петушкам на месяц хотя бы.
Вот тогда другие нелюди подумали бы перед тем как надругаться.
По другому никак. Плётку для скотов никто не отменял.

staglla 15 августа 2018 | 14:06

Считаю что оппозиция должна вывести людей на несогласованный митинг с целью защиты милиционеров пострадавших от кровавого режима!
Доколе власть будет издеваться над простыми гражданами, обвиняя их по выдуманным поводам?

cromwel 15 августа 2018 | 14:23

А почему к дисциплинарной а не к уголовной? Например по статье похищение человека?

dmitry35 15 августа 2018 | 14:41

Можно понять полицейских, у них просто в голове не укладывается, что не бритый человек. с такой криминальной физиономией "А-ля Бен Ладен" может что-то преподавать в ВШЭ. Помню на Эхе все восхищались, что в Израиле половина террористов выявляются психологами по внешним признакам человека. Вот вам и пример в России - человек не прошёл дресс код. Поэтому, пользуйтесь бритвами с плавающей головкой фирмы ...... и никто, и никогда не посмеет вас остановить на улицах наших городов.

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