Следствие просит отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест...

Следователь, который ведет дело «Нового величия», заявил в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечении Марии Дубовик и Анне Павликовой. Он просит отпустить девушек под домашний арест. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. «Что касается информации, она правдивая. Следствие пошло на изменение меры пресечения», — сказал он.

Слушание должно состояться завтра.