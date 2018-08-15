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Эксклюзив Эха 13:34, 15 августа 2018

Следствие просит отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Следователь, который ведет дело «Нового величия», заявил в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечении Марии Дубовик и Анне Павликовой. Он просит отпустить девушек под домашний арест. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. «Что касается информации, она правдивая. Следствие пошло на изменение меры пресечения», — сказал он.

Слушание должно состояться завтра.

Комментарии

22

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danko1 15 августа 2018 | 13:39

Даже для преступного следствия маразм этого уголовного дела запределен, учитывая, что все организовано Конторой?
Или испугались публичной огласки и шествия?

semia 15 августа 2018 | 13:42

Когда отцы -трусы,приходится бороться матерям!

patrikk_1 15 августа 2018 | 13:45

Следствие просит отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест...

Надоели с этими экстремистскими шлюхами.

jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 13:48

Что это такое - "Марш матерей"? И с чем его едят?
Может кно-нибудь объяснить в 2-х словах?
Постоянно натыкаюсь на "Марш матерей" в новостях. Не вникал. Звучит как-то напыщенно, фальшиво. Напоминает лицемерное Голливудское #metoo по стилистике звучания. Не люблю фальшь.

Вот с Навальным - всё понятно, всё по-честному.
Расследования ФБК по русским коррупционерам, без всякой напыщенности, только отвратительные факты, вроде дома для любимой уточки у недотёпы Медведа, митинги под эгидой Навального - всё понятно, лозунги понятные, не надуманные. Всегда стараюсь принимать участие в его митингах, хочется поддержать парня.
Он - единственный ЧЕСТНЫЙ политик в России. Сильный, несгибаемый, умный. Я писал на эту тему уже, все читали.
Митрохин и Явлинский и их гнилое Яблоко - лицемеры, трусы и просто проходимцы. Собчак умнее их, но она в политике ради денежного Гешефта и является Кремлёвской Лошадкой в Цирке Русской "Политики". По ночам Умная Лошадь пересчитывает навар от участия в выборах Президента и радостно ржёт над болотными хомячками, которые уже скоро как 20 лет каждый день свергают Путю...
Кто ещё? Полковник КГБ и его сынуля Гудковы? Гэбнявые подстилки.
Так что это такое "Марш матерей" и с чем его едят? Кто спонсирует? В двух словах, плз...

kochar 15 августа 2018 | 13:56

patrikk_1: Ко многим маразм не приходит, он в них живёт.

luger_max_otto 15 августа 2018 | 14:03

patrikk_1: Да, твои посты надоели.
А следствие и кураторы очень не захотели большого шума вокруг этой истории- марш матерей и стал бы сильным расширением...

starushko_ 15 августа 2018 | 14:07

Не в первый раз Вова испугался женщин. От матерей моряков Курска он улепётывал так, что только пятки сверкали. Похоже что мать Путина била.

dmast79 15 августа 2018 | 13:42

danko1: Они же какие то там больные все. Помрут ещё в СИЗО - кому нужны проблемы? Пусть дома сидят с радио-ошейниками, и думают - хотят ли вернутся в тюрьму? А если нет - то как нужно жить, что бы не загреметь туда снова!

danko1 15 августа 2018 | 13:51

dmast79: Слова раба, который никогда не поймет, что такое быть свободным человеком, который не желает жить в загоне по бандитским понятиям, установленным властью.

dmast79 15 августа 2018 | 14:14

danko1: Я и есть власть, Путин - избранный мной президент (хоть я и не во всём с ним согласен), но это и есть демократия - вы будете подчиняться этой власти, власти большинства, а если нет - то тюрьма. Вот и всё.

danko1 15 августа 2018 | 14:16

dmast79: Только слабая и преступная власть боится оппозиции.
А сильная власть мечтает о сильно оппозиции, которая её делает сильнее.

oldmen56 15 августа 2018 | 13:41

А давно суд был, который оставил?

(комментарий скрыт)

vladimirgornitsky 15 августа 2018 | 13:43

Пошли на попятный, не решившись бить женщин, или это уловка, чтобы сбить с толку, заставить отменить акцию, а потом обмануть? Скорее второе. Надеюсь, что матери не поведутся на очередную провокацию и все-таки выйдут, а власть не решится натравить на них ОМОН.

dmast79 15 августа 2018 | 13:50

vladimirgornitsky: Ежедневно на улицы выходят миллионы людей. Среди них легко затеряться столь немногочисленной компании, затеряться так, что ни один ОМОН не найдёт. Да и никто не узнает, кроме как из репортажей каких нибудь неполживых журналистов...

leogi 15 августа 2018 | 13:52

Марш сегодня, а суд - завтра. Марш отменят, а суд удивится - как так, пять дней назад посадили, а теперь выпускать? Не верю. И оставит в СИЗО. Маленькая тактическая победа над бессловесными.

paul_2105 15 августа 2018 | 14:01

leogi: Марш нельзя отменять!

neyexo 15 августа 2018 | 13:54

Следствие тут не при чем.
Дошло наверху до кого-то

gregor 15 августа 2018 | 13:54

Следствие просит отпустить фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест
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А большинство население против , потому ,как менталитет и генофонд после селекции упыря сталина таков , что ....... катастрофа и позорище полное .
Ни дорог ,ни друзей потому ,как ... одно ...... слов нет ..пик...пик.....пик.... .

vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 13:55

Да ладно.
Таких матёро-маститых террористок - и отпустить к их плюшевым медвежатам, под "домашний арест?"
А ведь крававые лебералы во главе с писающим в российских подъездах Обамой только этого и ждут!

fosst13 15 августа 2018 | 14:01

vasya_von_smetankin: "с писающим в российских подъездах Обамой"
Так вот чем он занимается, а то совсем не видно и не слышно. Спился бедолага после того, как порвал наши экономику в клочья. Ссыться уже по подъездам, неприкаянный, жаль бомжа.

realtor_igor 15 августа 2018 | 13:55

Это чтобы Марша не было?

jamba 15 августа 2018 | 14:33

В Кремле тоже люди сидят, им тоже страшно! Прекратить этот абсурд они не могут, т.к. сами его инициировали, но и бунты им не нужны! Им нужно досидеть, любой ценой, а потом передать все деткам! Своим, разумеется)

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