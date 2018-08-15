Сбой движения поездов произошел на «зеленой» ветке московского метро

Об этом сообщается в Твиттере подземки. По техническим причинам, на Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения от «Новокузнецкой» до «Каширской». В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной сбоя стало замыкание контактного рельса в районе станции метро «Коломенская». Пожара не было. Корреспондент ТАСС сообщил также, что на перегоне между станциями «Белорусская» и «Маяковская» остановился поезд, вагоны переполнены, кондиционеры не работают.