Инвестор сайта Republic Александр Винокуров опроверг информацию о финансовом кризисе в издании

В интервью «Эху Москвы» бизнесмен сказал, что урезать зарплаты сотрудникам не планируется.

Ранее издание Медуза со ссылкой на письмо Александра Винокурова к руководству редакции Republic сообщило о сокращении зарплат. Кроме того, утверждается, что некоторые сотрудники уволились из-за новой схемы оценки эффективности работы – по числу подписчиков, которые дочитали каждую статью до конца. Сайт Republic входит в один холдинг с каналом Дождь и продает свой контент по подписке.

Republic — одно из трех интернет-СМИ в России, которое продает большую часть своего контента по подписке. Кроме него это «Ведомости» и телеканал «Дождь».