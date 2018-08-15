Сотрудники Русского музея попросили прокуратуру проверить законность реконструкции здания

Сотрудники Русского музея в Санкт-Петербурге попросили прокуратуру проверить законность реконструкции здания. Они считают, что руководство учреждения пытается освоить десятки миллионов долларов, выделенных на эти цели.

Сотрудники Русского музея не согласны с планами директора Владимира Гусева реконструировать один из внутренних дворов Михайловского дворца, где располагается учреждение. Работники заподозрили руководство в том, что под предлогом капитального строительства оно преследует корыстные цели. Как указано в открытом письме, опубликованном на портале «Город 812», на реконструкцию выделено 20 миллионов долларов. Сотрудники музея указывают на то, что грядущий ремонт повлечет за собой переезд фондов и закрытие нескольких залов, в том числе и части постоянной экспозиции. При этом смысла в остеклении внутреннего двора, строительстве лектория и подъемника для посетителей с ограниченными возможностями они не видят. В письме говориться о том, что Русский музей уже располагает лифтом для инвалидов и двумя лекториями. При этом музейные экспонаты много лет утопают в грязи и сырости из-за ненадлежащего хранения.

Дирекция музея давала ответ на вопросы сотрудников, однако они назвали это «отпиской».