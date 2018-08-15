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13:03, 15 августа 2018

Сбой возник на «зеленой» ветке московского метро

Было приостановлено движение поездов от станции «Новокузнецкая» до «Орехово». Обратные поезда едут с увеличенными интервалами, — сообщается в официальном Твиттере метрополитена. Отмечается, что движение поездов уже восстановлено. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной сбоя стало замыкание контактного рельса.

Комментарий пресс-службы Московского метрополитена:

В настоящее время движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Техническая неисправность была оперативно устранена сотрудниками служб метрополитена. Ранее, в связи с незначительной неисправностью контактного рельса на станции «Автозаводская», было временно приостановлено движение поездов на участке от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово». Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Приехавшие на место сотрудники МЧС возгорания не обнаружили.

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