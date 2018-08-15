СК возбудил дело об избиении двух заключенных после матча Россия-Хорватия

Следственный комитет возбудил дело об избиении двух заключенных после матча Россия-Хорватия в исправительной колонии №5 Забайкальского края. Но на самом деле, пострадавших от незаконных действий сотрудников забайкальской колонии гораздо больше, — сказала «Эху Москвы» юрист Анастасия Коптеева, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права».

Анастасия Коптеева добавила, что адвокаты вынуждены самостоятельно устанавливать круг возможных потерпевших, потому что следователи этим не занимаются.