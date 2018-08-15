Прокуратура Москвы направила предупреждение организаторам «Марша матерей»
Фотографии документов опубликовал в Фейсбуке кинорежиссер Василий Сигарев, к которому домой сегодня пришли полицейские. По его словам это связано с тем. Что его супруга, актриса Яна Троянова, является одним из организаторов сегодняшней акции. Столичные власти считают ее несогласованной и предупреждают о недопустимости нарушения закона.
Участники акции собираются вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигурантов дела «Новое величие» — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.
Комментарии2
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jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 13:10
Что это такое - "Марш матерей"? И с чем его едят?
Может кно-нибудь объяснить в 2-х словах?
Постоянно натыкаюсь на "Марш матерей" в новостях. Не вникал. Звучит как-то напыщенно, фальшиво. Напоминает лицемерное Голливудское #metoo по стилистике звучания. Не люблю фальшь.
Вот с Навальным - всё понятно, всё по-честному.
Расследования ФБК по русским коррупционерам, без всякой напыщенности, только отвратительные факты, вроде дома для любимой уточки у недотёпы Медведа, митинги под эгидой Навального - всё понятно, лозунги понятные, не надуманные. Всегда стараюсь принимать участие в его митингах, хочется поддержать парня.
Он - единственный ЧЕСТНЫЙ политик в России. Сильный, несгибаемый, умный. Я писал на эту тему уже, все читали.
Митрохин и Явлинский и их гнилое Яблоко - лицемеры, трусы и просто проходимцы. Собчак умнее их, но она в политике ради денежного Гешефта и является Кремлёвской Лошадкой в Цирке Русской "Политики". По ночам Умная Лошадь пересчитывает навар от участия в выборах Президента и радостно ржёт над болотными хомячками, которые уже скоро как 20 лет каждый день свергают Путю...
Кто ещё? Полковник КГБ и его сынуля Гудковы? Гэбнявые подстилки.
Так что это такое "Марш матерей" и с чем его едят? Кто спонсирует? В двух словах, плз...
Хе-хе.
dmast79 15 августа 2018 | 13:11
Кинорежиссер Сигарев. Что снял этот режиссёр? Кто-нибудь его фильмы знает? Походу это ещё один сенцов!
Сколько же паразитов и бездельников развелось! И сидели бы тихо, и жён своих одуревших от безделья поусмирили бы!