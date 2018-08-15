Прокуратура Москвы направила предупреждение организаторам «Марша матерей»

Фотографии документов опубликовал в Фейсбуке кинорежиссер Василий Сигарев, к которому домой сегодня пришли полицейские. По его словам это связано с тем. Что его супруга, актриса Яна Троянова, является одним из организаторов сегодняшней акции. Столичные власти считают ее несогласованной и предупреждают о недопустимости нарушения закона.

Участники акции собираются вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигурантов дела «Новое величие» — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.