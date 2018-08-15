Гендиректор «Republic» опроверг информацию о финансовом кризисе в издании
Инвестор и гендиректор сайта «Republic» Александр Винокуров опроверг информацию о финансовом кризисе в издании. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет, это неправда», — сказал А.Винокуров, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что урезать зарплаты сотрудникам не будут. «Я обратился к трем руководителям редакции с просьбой временно сократить оклад. Но это не значит, что зарплата изменится. У нас есть другие способы выплачивать доход сотрудникам, например, в премиальной части», — пояснил А.Винокуров.
Он добавил, что задолженность по гонорарам также отсутствует, а «задолженность по страховым взносам будет погашена в течение ближайших двух недель».
«Republic» — одно из трех интернет-СМИ в России, которое продает большую часть своего контента по подписке. Кроме него, это «Ведомости» и телеканал «Дождь».
Комментарии1
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dmast79 15 августа 2018 | 12:59
То ли ещё будет, когда контр-санкциями обрубят финансирование этих шарашек. ))