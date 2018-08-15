Друг Сенцова назвал «отпиской» ответ АП на обращение матери заключенного к Путину с просьбой о помиловании сына

Друг украинского режиссера Олега Сенцова кинокритик Алексей Медведев назвал «отпиской» ответ Администрации президента РФ на письмо матери заключенного в адрес главы российского государства Владимира Путина с просьбой о помиловании сына.

«Собственно говоря, ссылка на президентский указ о порядке помилования от 2001 года — это отписка. Там как раз указано, что осужденный должен сам подавать прошение», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

А.Медведев уточнил, что не знает, как отреагировала на это мать Сенцова, но отметил, что при составлении письма обсуждал с ней этот момент. «Мы говорили, что вероятность отписки очень велика. Поэтому то, что было опубликовано, я бы не назвал «кремлевским ответом». Это просто чиновник из Администрации президента в соответствии с должностными инструкциями написал. Я таких ответов получал уже с десяток», — добавил он.

Как напомнил А.Медведев, «президентское право помилования ничем не ограничено». «Оно не зависит от каких-либо обстоятельств. Для милосердия не может быть установлено искусственных границ, как в данном случае. Мы знаем, что правоприменение подтверждает мои слова, потому что украинская военнослужащая Надежда Савченко была помилована президентом по ходатайству жен убитых журналистов. В данном случае это может быть мать. Если Путин в какой-то момент сочтет возможным и нужным помиловать Сенцова, то ни на какие тонкости он обращать внимания не будет», — заключил кинокритик.