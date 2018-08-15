Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в пытках депутата, подозреваемого в покушении на Николаса Мадуро

Об этом говорится в Твиттере Национальной ассамблеи, большинство в которой принадлежит оппозиции.

Задержанный депутат Хуан Рекесенс на заседании суда отказался признать себя виновным. По словам его адвоката Хоэля Гарсии, парламентарий заявил, что режим держится на органах безопасности и на судах.