Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в пытках депутата, подозреваемого в покушении на Николаса Мадуро
Об этом говорится в Твиттере Национальной ассамблеи, большинство в которой принадлежит оппозиции.
Задержанный депутат Хуан Рекесенс на заседании суда отказался признать себя виновным. По словам его адвоката Хоэля Гарсии, парламентарий заявил, что режим держится на органах безопасности и на судах.
Комментарии2
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nns33 15 августа 2018 | 12:59
Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в пытках депутата, подозреваемого в покушении на Николаса Мадуро ====== очень похоже на то,что покушение было фейком. Но это хороший предлог для задержания непримиримых и запугивания оппозиции.
ukov 15 августа 2018 | 13:17
nns33:
очень похоже на то,что покушение было фейком
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какой на "фейк".
ЦРУ признавалось в организации покушений на Фиделя Кастро.
а тут Мадуро, да как нечего делать!