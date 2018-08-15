Пешеходов в центре Лондона сбил гражданин Великобритании, который приехал в страну из Судана 5 лет назад. Об этом пишет газета Телеграф со ссылкой на источники. По информации издания, 29-летний Салих Хатер работал менеджером в магазине.

По данным ВВС, он не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или разведки, но был известен местной полиции. Подозреваемый задержан.

Накануне водитель на автомобиле протаранил ограждение у здания британского парламента. Пострадали три человека. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.