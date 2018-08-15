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12:32, 15 августа 2018

Власти Италии заявили, что причиной обрушения моста в Генуе стал человеческий фактор

О роковой случайности речи не идет, — сказал главный прокурор города Франческо Коцци, — сообщают местные СМИ. Что могло привести к ЧП, прокурор не сказал. Трагедия произошла накануне утром – обрушился автомобильный мост, с высоты нескольких десятков метров упали более 30 машин. Как сообщили этим утром местные власти, по последним данным погибли 37 человек, 16 пострадали.

Комментарии

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patrikk_1 15 августа 2018 | 12:40

Власти Италии заявили, что причиной обрушения моста в Генуе стал человеческий фактор...

Теракт или авария?

nelibermot20 15 августа 2018 | 12:52

patrikk_1: пилёж бабла и коррупция. В 2016 году сделали вид, что мост реконструировали, бизнесмен сэкономил деньги, чиновники за взятку закрыли глаза на нарушения и отсутствие работ.

neyexo 15 августа 2018 | 12:41

Компания оператор платной дороги собрала миллиарды, и не проверяла мост.
Поэтому за нее зацепились. А кто бы на ее месте проверял мост?

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