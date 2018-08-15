Власти Италии заявили, что причиной обрушения моста в Генуе стал человеческий фактор...

О роковой случайности речи не идет, — сказал главный прокурор города Франческо Коцци, — сообщают местные СМИ. Что могло привести к ЧП, прокурор не сказал. Трагедия произошла накануне утром – обрушился автомобильный мост, с высоты нескольких десятков метров упали более 30 машин. Как сообщили этим утром местные власти, по последним данным погибли 37 человек, 16 пострадали.