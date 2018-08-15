Ученые попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО своего коллегу Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене
Открытое письмо президенту направил Санкт-петербургский союз ученых, — пишет газета «КоммерсантЪ». В обращении говорится, что Виктору Кудрявцеву 74 года, у него ряд серьезных хронических заболеваний, и нахождение в изоляторе угрожает его жизни. Кудрявцев подозревается в передаче данных за рубеж о гиперзвуковом оружии.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 15 августа 2018 | 12:40
Попросили кровожадного волка отпустить ягненка.
dmast79 15 августа 2018 | 12:46
danko1: Да где уж кровожадный.. был бы кровожадный, боялись бы даже попросить...
patrikk_1 15 августа 2018 | 12:48
Ученые попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО своего коллегу Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене...
Российские науку, СМИ, кинематографию, искусство, литературу, медицину... захватила русофобская этническая мафия, которая мало того, что разворовывает до 30-ти процентов выделяемых государством деньги, так ещё и при случае, с удовольствием продают российские секреты западным спецслужбам.
gordy 15 августа 2018 | 13:16
"Открытое письмо президенту направил Санкт-петербургский союз ученых"
Они письмо напишут, а он судье позвонит - так и будет в России позвоночное правосудие?
tvitov66 15 августа 2018 | 12:49
danko1: вроде умные люди ... а в сказки верят :)
Практика доказывает что изобретать надо в благотворной среде, как Сикорский, Зворыкин, Уфимцев, Брин ...
sparky 15 августа 2018 | 12:41
Щас усатый Песков вам пургу понесет от предводителя про следствие и независимый суд.
agamasat 15 августа 2018 | 12:48
Надо бы уже требовать, чтобы власть отключила свою живодерню.
tv_victim 15 августа 2018 | 12:48
"Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от "приказания". Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут - и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут - и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.»
М Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы» 1870г.
ruthenocene 15 августа 2018 | 13:07
Отрытое письмо. Попросили. Ведь ни один из них ни на йоту не верит, что это поможет!
"Как челобитную царю подаёшь!" (c)