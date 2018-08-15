Ученые попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО своего коллегу Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене...

Открытое письмо президенту направил Санкт-петербургский союз ученых, — пишет газета «КоммерсантЪ». В обращении говорится, что Виктору Кудрявцеву 74 года, у него ряд серьезных хронических заболеваний, и нахождение в изоляторе угрожает его жизни. Кудрявцев подозревается в передаче данных за рубеж о гиперзвуковом оружии.