В Кремле заявили, что говорить об отказе помиловать Сенцова «некорректно», потому что он сам прошение не подавал

В Кремле заявили, что говорить об отказе помиловать Олега Сенцова «некорректно», потому что он сам прошение не подавал. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что ему больше «нечего добавить», — передают информагентства.

С просьбой о помиловании обращалась к президенту России мать заключенного Людмила Сенцова.

Накануне украинский телеканал «Громадське» сообщил, что она получила ответ: заключенный должен написать прошение лично. Вице-спикер украинской Верховной Рады Ирина Геращенко назвала в своем Фейсбуке такую позицию циничной. Она отметила, что о помиловании Надежды Савченко просили совершенно посторонние ей люди, и это все равно сработало.