В Кремле заявили, что говорить об отказе помиловать Сенцова «некорректно», потому что он сам прошение не подавал
В Кремле заявили, что говорить об отказе помиловать Олега Сенцова «некорректно», потому что он сам прошение не подавал. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что ему больше «нечего добавить», — передают информагентства.
С просьбой о помиловании обращалась к президенту России мать заключенного Людмила Сенцова.
Накануне украинский телеканал «Громадське» сообщил, что она получила ответ: заключенный должен написать прошение лично. Вице-спикер украинской Верховной Рады Ирина Геращенко назвала в своем Фейсбуке такую позицию циничной. Она отметила, что о помиловании Надежды Савченко просили совершенно посторонние ей люди, и это все равно сработало.
Комментарии19
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tks 15 августа 2018 | 12:39
Обыкновенный путизм.
patrikk_1 15 августа 2018 | 12:43
Вице-спикер украинской Верховной Рады Ирина Геращенко назвала в своем Фейсбуке такую позицию циничной. Она отметила, что о помиловании Надежды Савченко просили совершенно посторонние ей люди, и это все равно сработало...
Ну что же, не хотят просить помилования, пусть хоть Ирина Геращенко сиськи свои покажет?
roman_i_olga 15 августа 2018 | 13:03
patrikk_1: если эта мразь сенцов-каплан мучается то сделается ему эвтаназию
gordy 15 августа 2018 | 13:12
"В Кремле заявили,... "
"...... просите нас, просите!" ?
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 12:39
Ну вот.
Теперь понятно, почему гитлеровцы не "миловали" советских военнопленных и просто гражданских, которые не хотели им подчиняться - все эти люди просто "не подавали прошение".
agamasat 15 августа 2018 | 12:42
Путен скорей всего ждет, когда у Сенцова произойдут необратимые изменения в организме, а потом обратит внимание на многочисленные обращения граждан, организаций, союзов, деятелей культуры, международных организаций и президентов других стран.
dmast79 15 августа 2018 | 12:51
agamasat: По идее, сенцов должен признать вину, раскаяться, и написать прошение о помиловании.
blindpew_33 15 августа 2018 | 12:42
Получается, всё гораздо хуже, чем я представлял.
Эта машина в принципе не имеет не только заднего хода, но и руля. При всём желании водитель не может управлять.
Такое плохо кончается.
ss2020 15 августа 2018 | 12:58
blindpew_33: водитель под шконкой, а в салоне чуркобесы!)
abuvgrobu 15 августа 2018 | 12:45
Какая картинка: матери отказали. Исключительно с целью эпатажа все и затевалось.
matveev_b 15 августа 2018 | 12:57
abuvgrobu: ДУРАК!
ss2020 15 августа 2018 | 12:46
у кремлёвского незнайки всё чётко!)))
gregor 15 августа 2018 | 12:56
По законам России , Президент имеет право миловать без прошения о помиловании.
Песков от имени Кремля соврамши . Впрочем ...как всегда .
eduard53 15 августа 2018 | 12:58
Очередная отмазка гугнивой пресс-секретутки - из той же серии, что и анти-конституционная блажь кремляди - требовать от нас согласований с ней осуществления
нашего конституционного права на мирные собрания-митинги-шествия ...
riccon 15 августа 2018 | 13:07
eduard53:
[нашего конституционного права на мирные собрания-митинги-шествия ...]
А когда и где ты собираешься мирно собираться? А вдруг ты мне помешаешь? А как проверить, что ты собираешься мирно? А как обеспечить твою безопасность?
Все эти вещи по волшебству должны регулироваться?
Вроде, наукой занимаетесь, если профилю верить, а рассуждаете, как пятилетний.
forward 15 августа 2018 | 12:59
Формалисты....сраные
estamp 15 августа 2018 | 13:12
отметила, что о помиловании Надежды Савченко просили совершенно посторонние ей люди, и это все равно сработало.
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Ну не хочет Сенцов на свободу. И Надя не хотела. Просто в ее случае режим грубо пренебрег ее волей. И кстати, это ей не помогло. Присела уже на родине.
drgonish 15 августа 2018 | 13:14
Да помилуют.
Откормят маленько, да обменяют на кого-нибудь.
estamp 15 августа 2018 | 13:16
ИЧСХ, Сенцов формально(!) голодает не за свое освобождение, а за других. А все просители просят именно за него. А за других не просят.
Или именно что голодает он формально?