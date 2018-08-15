Шесть полицейских привлечены к ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Владимира Бродского

Шесть полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Это сообщили ТАСС в МВД.

Ранее Бродский написал в Фейсбуке, что полицейские без объяснения причин его задержали и в отделении над ним издевались.