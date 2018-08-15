Шесть полицейских привлечены к ответственности за незаконное задержание преподавателя ВШЭ Владимира Бродского
Шесть полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Это сообщили ТАСС в МВД.
Ранее Бродский написал в Фейсбуке, что полицейские без объяснения причин его задержали и в отделении над ним издевались.
Комментарии9
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heklya 15 августа 2018 | 12:29
"Ай, ай, ай" сказали.
danko1 15 августа 2018 | 12:34
heklya: Когда полицейским за садистские избиения граждан дают квартиры и ордена, когда незаконные задержание и уголовные дела- массовые явления, как и смерть от "сердечной недостаточности". когда на трупах места свидетельства побоев и пыток, то такие "осуждения" за незаконные задержания. без реальных уголовных сроков для полицейских не более, чем насмешка.
ruthenocene 15 августа 2018 | 12:56
heklya: Бедные мусорята забились теперь под кроватки, и плачут, и плачут...
navsegda 15 августа 2018 | 12:37
Попали под компанию , годом раньше ничего бы им не было и наверное через год тоже всё сойдёт
sparky 15 августа 2018 | 12:44
navsegda: А им и сечас премию на 10% срежут и пальчиком погрозят.
garik57 15 августа 2018 | 12:48
А ведь всего-навсего этим полицейским надо было соблюдать ЗАКОН.
ruthenocene 15 августа 2018 | 12:54
garik57: Чтобы овечки волков не боялись, волкам тоже надо всего-навсего стать вегетарианцами:))
Чтобы менты, да соблюдали закон?! Вы их что, что лохов держите?
russky77 15 августа 2018 | 12:53
Вот, оказывается, как полезно челобитные писать и на колени вставать! Работает!
mabuta 15 августа 2018 | 13:08
вот так значит... оскорбили, унизили, раздели догола, а им выговор... ну и страна...