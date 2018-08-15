В  Москве в возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский

Накануне поздно вечером это сообщили в его семье. В последнее время Успенский лечился от онкологического заболевания. Место и время похорон пока неизвестны.

Эдуард Успенский был великим писателем и прекрасным человеком. Об этом «Эху Москвы» рассказал поэт Андрей Усачев.

Он придумал таких персонажей, как Крокодил Гена, Чебурашка, Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин и братья Колобки.

В Москве писателю могут поставить памятник, — сказали ТАСС в Мосгордуме.