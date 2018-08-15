Компанию-оператора обрушившегося моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро

Кроме того, власти Италии могут прекратить с ней сотрудничество по обслуживанию дорожной инфраструктуры страны.

В Риме считают компанию «Аутостраде пер л’Италиа» — организацию, занимающейся дорожной сетью по всей стране – одним из главных виновников трагедии в Генуе. Так, министр транспорта Италии Данило Тонинелли в своем «Фейсбуке» потребовал от руководства компании уйти в отставку. Штраф же в 150 млн евро и разрыв сотрудничества он объяснил серьезными нарушениями при эксплуатации моста. По словам Тонинелли, если главный оператор автомагистралей Италии не способен ими управлять, это будет делать государство. Также министр транспорта сообщил, что будет проведена проверка всех устаревающих дорожных объектов. В самой Генуе, между тем, объявлен двухдневный траур из-за обрушения автомобильного моста. Трагедия, напомним, произошла накануне во время работ по укреплению его опор. Мост упал на расположенные под ним железнодорожные пути и дома.

По последним данным, в результате случившегося в Генуе погибли 37 человек, 16 пострадали.