Компанию-оператора обрушившегося моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро
Кроме того, власти Италии могут прекратить с ней сотрудничество по обслуживанию дорожной инфраструктуры страны.
В Риме считают компанию «Аутостраде пер л’Италиа» — организацию, занимающейся дорожной сетью по всей стране – одним из главных виновников трагедии в Генуе. Так, министр транспорта Италии Данило Тонинелли в своем «Фейсбуке» потребовал от руководства компании уйти в отставку. Штраф же в 150 млн евро и разрыв сотрудничества он объяснил серьезными нарушениями при эксплуатации моста. По словам Тонинелли, если главный оператор автомагистралей Италии не способен ими управлять, это будет делать государство. Также министр транспорта сообщил, что будет проведена проверка всех устаревающих дорожных объектов. В самой Генуе, между тем, объявлен двухдневный траур из-за обрушения автомобильного моста. Трагедия, напомним, произошла накануне во время работ по укреплению его опор. Мост упал на расположенные под ним железнодорожные пути и дома.
По последним данным, в результате случившегося в Генуе погибли 37 человек, 16 пострадали.
Комментарии6
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viktorova 15 августа 2018 | 12:23
В России штраф составил бы около 24 тысяч евро.
По 50000 за погибшего.
Так власть относится к населению россиии. Как к рабам.
viktorova 15 августа 2018 | 12:26
viktorova: по 50 000 рублей
r88w556xl4 15 августа 2018 | 12:30
viktorova: Чего ты бубнишь про Россию, если бы да кабы да во рту росли грибы. Мосты рушатся не в России, а в Италии. Сколько бы того бабла не заплатили, оно никого не вернёт из гробов. Преступной власти нет оправдания, как бы она не пыталась откупиться постфактум.
viktorova 15 августа 2018 | 12:38
Бубнишь это ты.
Погугли про разрушившиеся мосты а России. И расскажи, кто и как ответил хоть за один из десятков.
vasyakirin 15 августа 2018 | 12:40
r88w556xl4: Когда в Нашей РФ начнут операторов убитых дорог и танцующих мостов наказывать?
r88w556xl4 15 августа 2018 | 12:25
Лакмусовая бумажка Мордора - рушащиеся от преступной халатности мосты, в результате чего гибнут десятки людей.