Перебои в работе сотового оператора Теле-2 зафиксированы в Москве, Петербурге и в ряде регионов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Downdetector, который отслеживает данные сервиса. Комментариев от оператора пока не было.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Downdetector, который отслеживает данные сервиса. Комментариев от оператора пока не было.
Комментарии2
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moisha_sekilman 15 августа 2018 | 12:23
Какая-то фуйня - связь отличная, проблем найн.
mag_1 15 августа 2018 | 12:49
у меня теле, сижу на даче, звоню в Сибирь , все работает!