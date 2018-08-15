СКР возбудил уголовное дело по факту избиения заключенных в колонии Забайкальского края – адвокат

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух заключенных Александра Нохрина и Евгения Кригера в исправительной колонии N5 Забайкальского края. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Анастасия Коптеева.

«Следователь предоставил мне постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств», — рассказала она.

При этом А.Коптеева подчеркнула, что адвокаты удовлетворены этим решением лишь частично, так как полагают, что «избиение в ИК-5 было массовым и жестоким».

По ее словам, сейчас адвокаты фактически «вынуждены проводить работу за следователей и самостоятельно устанавливать круг возможных потерпевших». «По каждому из них нам приходится подавать отдельное заявление о возбуждении уголовного дела», — уточнила А.Коптеева.

Она также выразила недовольство ходом расследования. «Дело поручили только одному следователю, хотя по-хорошему надо было создавать следственную группу. И расследуется оно из ряда вон плохо: до сих пор не были изъяты записи с камер видеонаблюдения и не был обеспечен доступ судмедэксперта», — заключила адвокат.

По показаниям осужденных, сотрудники ИК-5 избили их «от досады после поражения сборной России в чемпионате мира по футболу». Потерпевшие заявили, что перед избиениями «в камеру запустили едкий газ, и они начали задыхаться». Заключенные также отметили, что сотрудники колонии раздевали их догола и использовали электрошокер.