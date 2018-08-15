В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В остальном мне добавить нечего», — цитирует его РИА.
В администрации президента России ответили матери Олега Сенцова, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе. Так в Кремле отреагировали на прошение о помиловании, которое больше месяца назад направила Людмила Сенцова. Ответ из президентской администрации опубликовал телеканал «Громадське». В документе также отмечается, что обращения Сенцовой будут учтены, если ее сын лично попросит о помиловании. Сестра осужденного Наталья Каплан отметила, что ее брат «однозначно не будет» просить российского президента отпустить его на свободу.
В июне с просьбой о помиловании Олега Сенцова в администрацию президента России обратилась его мать. Как передает украинский телеканал «Громадьске», накануне она получила ответ о том, что прошение о помиловании на имя президента должен написать сам заключенный.
Между тем, адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко ранее сказал «Эху Москвы», что по действующему законодательству президент вправе помиловать заключенного в любой момент вообще без всяких прошений.
В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери. Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По словам правозащитницы Зои Световой, на днях посетившей Сенцова, режиссер похудел на 17 килограммов, но не собирается прекращать голодовку.
Комментарии19
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post_v 15 августа 2018 | 12:15
"…а то письмо, в котором Вы просите помиловать Сенцова, мы не получили…"
я верю в честность президента
и в неподкупность постовых,
в заботу банка о клиентах,
в русалок верю, в домовых….
jjuddgge_ddrredd 15 августа 2018 | 12:17
Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытывал Я к нему некое сочувствие.
Но теперь Я его просто не понимаю, зачем он подставляется и портит себе репутацию ОКОНЧАТЕЛЬНО.
94 ДНЯ "ГОЛОДОВКА"????!!!!
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. Не надо было двери поджигать. И орать "Сала Украине" в нашем Крыму.
patrikk_1 15 августа 2018 | 12:19
В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было...
Это типа как в анекдоте:
- А почему его так зовут, потому что никто не может его поймать?
- Да нет, просто он на фиг никому не нужен.
r88w556xl4 15 августа 2018 | 12:32
Есть просьба, нет просьбы - террорист будет сидеть, террорист должен сидеть.
danko1 15 августа 2018 | 12:21
post_v: Корректно говорить призывавшему размазать печень оппозиционеров по асфальту экстремисту Пескову и коррупционеру, берущему взятки в сотни миллионов Пескову, о том, что дело против Сенцова, как и тысячи других, нагло сфальсифицированы.
И Путин должен на коленях у них прощение просить, отменив приговоры, а не ждать прошений о помиловании, когда они ни в чем не виновны.
dmast79 15 августа 2018 | 12:25
danko1: Этому сенцову надо просто ставить миску с баландой каждый день - хочет пусть ест, не хочет - не ест. На фига его кормят принудительно? Что это за голодовка такая? Это как алкаш сказавший - "бросил пить", начнёт вливать водку не в рот, а клизмой в зад. А что - ПИТЬ-то бросил, не соврал!
post_v 15 августа 2018 | 12:33
danko1:
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Песковы – знатное семейство патриотов
Лиза Пескова, отроковица 20 лет и по совместительству дочка "пургоноса" Д.Пескова, является советником президента по молодежному предпринимательству Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России....
abuvgrobu 15 августа 2018 | 12:23
Бесконечный спектакль с этим террористом в главной роли уже порядком поднадоел..
Тюрьма Мэйз, в Северной Ирландии, 1981 год..
Голодовка ирландцев- только вода и соль
Имя Организация Начало голодовки Дата смерти Продолжительность голодовки
Бобби Сэндс ИРА 1 марта 5 мая 66 дней
Фрэнсис Хьюз ИРА 15 марта 12 мая 59 дней
Рэймонд Маккриш ИРА 22 марта 21 мая 61 день
Пэтси О’Хара ИНОА 22 марта 21 мая 61 день
Джо Макдоннелл ИРА 8 мая 8 июля 61 день
Мартин Хёрсон ИРА 28 мая 13 июля 46 дней
Кевин Линч ИНОА 23 мая 1 августа 71 день
Киран Дохерти ИРА 22 мая 2 августа 73 дня
Томас Макэлви ИРА 8 июня 8 августа 62 дня
Майкл Девайн ИНОА 22 июня 20 августа 60 дней
tks 15 августа 2018 | 12:26
abuvgrobu: Есть разная голодовка, с поддерживающей терапией, или без, но она всегда - голодовка. И бесследно для организма не проходит.
vlabumur 15 августа 2018 | 12:39
tks: с поддерживающей терапией, или без, но она всегда - голодовка.
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Пардон.Это обычная диета.
Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Больные сидят на таких диетах и подольше.
А голодовка это полный отказ от пищи , а если и от воды то это сухая голодовка.
tks 15 августа 2018 | 12:46
vlabumur: Диета - это ограничение в еде. Ключевое слово тут: еда.
Питательные смеси и поддерживающая терпаия едой никак не являются.
tks 15 августа 2018 | 12:24
Обыкновенный путизм.
moisha_sekilman 15 августа 2018 | 12:25
Таких как сенец нужно не задерживать, а расстреливать на месте, чтобы подобные ему мрази не смогли осуществить свои преступные намерения.
tks 15 августа 2018 | 12:48
moisha_sekilman: Ты - нацист?
kochar 15 августа 2018 | 12:28
Цинизм зашкаливает.
Как же они после этого вообще живут?
Наверняка их встречают после изнурительной работы ,накрывают стол,о каких то делах друг другу рассказывают, ночью чем то ещё занимаются может быть...
Лет 30 назад я испытал отвращение прочитав записки надзирателей и не мог понять как. ...
И теперь опять,но уже понятно как.
philanthrop 15 августа 2018 | 12:29
Идти в отказ - сразу видно уголовную выучку.
agamasat 15 августа 2018 | 12:32
Таких просьб было уже не мерено - уже и лидеры западных стран писали обращение к кащею.
sneer1 15 августа 2018 | 12:32
Некорректно говорить, что просьбы не было
ed10075 15 августа 2018 | 13:08
Трудно подобрать соответствующие слова, не нарушающие цензуру, чтобы оценить этот зашкаливающий цинизм.
Наверное - канибализм?