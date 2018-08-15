В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было...

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В остальном мне добавить нечего», — цитирует его РИА.

В администрации президента России ответили матери Олега Сенцова, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе. Так в Кремле отреагировали на прошение о помиловании, которое больше месяца назад направила Людмила Сенцова. Ответ из президентской администрации опубликовал телеканал «Громадське». В документе также отмечается, что обращения Сенцовой будут учтены, если ее сын лично попросит о помиловании. Сестра осужденного Наталья Каплан отметила, что ее брат «однозначно не будет» просить российского президента отпустить его на свободу.

В июне с просьбой о помиловании Олега Сенцова в администрацию президента России обратилась его мать. Как передает украинский телеканал «Громадьске», накануне она получила ответ о том, что прошение о помиловании на имя президента должен написать сам заключенный.

Между тем, адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко ранее сказал «Эху Москвы», что по действующему законодательству президент вправе помиловать заключенного в любой момент вообще без всяких прошений.

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери. Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По словам правозащитницы Зои Световой, на днях посетившей Сенцова, режиссер похудел на 17 килограммов, но не собирается прекращать голодовку.